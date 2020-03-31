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Профессия курьера стала одной из самых востребованных в Москве — «Работа.ру»

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Среди москвичей резко вырос спрос на трудоустройство курьером. В числе соискателей — люди, временно потерявшие работу из-за ухода бизнеса на карантин в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщается в исследовании сервиса «Работа.ру».

Профессия курьера стала одной из самых востребованных в Москве — «Работа.ру»

В Москве число новых резюме курьеров за последний месяц выросло на 29%. На столицу приходится более половины (65%) резюме курьеров в России.

Всего сервис проанализировал более 10 тысяч резюме и 7,6 тысячи вакансий курьеров, созданных с 9 февраля по 22 марта 2020 года.

Большинство соискателей на позицию курьера — мужчины в возрасте 19—37 лет со средним образованием (75% резюме). Каждый четвертый соискатель — молодой человек от 21 до 26 лет.

Спрос работодателей на курьеров среди московских компаний за минувший месяц вырос на 17,5%. В целом по России количество вакансий на должность курьера выросло лишь на 1,4%.

По данным Работа.ру, только 3% сотрудников российских предприятий перешли на удаленную работу всем штатом. Большинство участников опроса (85%) отметили, что по-прежнему продолжают ходить на работу в офис.

Фото: Unsplash

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