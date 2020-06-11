Россиянам оплатят курс по программированию после теста по математике и информатике

Образовательный портал GeekBrains проведет открытое тестирование по математике и информатике для взрослых. Десятка лучших получит возможность выбрать бесплатное обучение программированию. Об этом говорится в сообщении компании.

В GeekBrains отмечают, что специальной подготовки для прохождения тестов не потребуется: достаточно школьных знаний.

20 июня в 12:00 по московскому времени откроется доступ к заданиям по математике, а 21 июня в 12:00 — по информатике. На прохождение каждого теста дается час, приступить к выполнению можно в любое время в течение суток.

У участников будет только одна попытка. В тестах предусмотрено 15 заданий: часть с вариантами ответа, часть — без.

Десять человек, которые наберут в сумме самые высокие баллы и быстрее всех выполнят задания, смогут выбрать бесплатное обучение программированию от GeekBrains. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.

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