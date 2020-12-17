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Представлены основные тренды создания и применения CovidTech-решений в мире

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Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Vinci Research при участии Leo Agency выпустило исследование мировых кейсов в сфере CovidTech — технологических решений, направленных на борьбу с коронавирусом. Большая роль в создании таких сервисов принадлежит ИИ, анализу данных и машинному обучению. Об этом Rusbase сообщили в PR-агентстве Vinci Agency, аналитическое подразделение которого подготовило отчет.

Представлены основные тренды создания и применения CovidTech-решений в мире

Задачей исследования стало предоставление обзора эффективных технологических практик, которые используются в зарубежных странах для борьбы с распространением коронавируса. Они же потенциально могут быть применены в России.

Аналитики рассмотрели проекты в сфере CovidTech, реализованные в Европе, Америке, Азии и Африке. Отмечается, что часть таких проектов относится к госинициативам. Но многие разрабатываются частными компаниями — самостоятельно либо при поддержке правительства.

Основные выводы исследования представлены ниже.

  • Значительная роль в создании CovidTech-решений принадлежит искусственному интеллекту, анализу данных и машинному обучению.

Указанные технологии позволяют анализировать симптомы болезни, отслеживать вспышки эпидемии, оптимизировать работу больниц в условиях перегрузки и даже отслеживать, правильно ли человек моет руки.

Например, разработка на основе ИИ японской компании Fujitsu проверяет, следуют ли люди 6 шагам мытья рук, рекомендованным министерством здравоохранения страны.

Также среди японских разработок периода пандемии есть робот OriHime-D. Он позволяет удаленным работникам выполнять задачи, связанные с физическим трудом, например удаленное обслуживание клиентов и перенос вещей.

Ori

Фото: Orylab

  • Большое количество разработок CovidTech направлены на предупреждение распространения инфекции, в первую очередь за счет отслеживания контактов заболевших.

В Великобритании, Дании, Чехии, Израиле, Сингапуре и многих других странах появились мобильные приложения, которые оповещают человека при потенциальном контакте с инфицированным COVID-19. Также решения помогают выявить ближайшие контакты зараженных.

Например, в Бельгии была создана система конфиденциального отслеживания местонахождения PEPP-PT, которая информирует потенциально зараженных людей для прерывания новые цепочки передачи вируса.

Чешское приложение eRouska от Министерства здравоохранения страны также выявляет пересечения с инфицированными людьми. Пользователь получает предупреждение о контакте. Затем, в случае подтвержденного заражения, он вводит в приложение код, полученный по СМС. Система анализирует контакты пользователя и риски их заражения и высылает им уведомления не позднее следующего дня.

  • Высоким спросом пользуются различные решения для предупреждения распространения COVID-19.

Среди них названы сервисы доставки, в том числе с помощью дронов, решения для организации врачебных онлайн-консультаций, приложения для самодиагностики, устройства для скрининга температуры, инструменты для тестирования на антитела, бесконтактные технологии.

Сервисы для самодиагностики были разработаны в Германии, Хорватии, США и Канаде. Решения для получения медицинских консультаций онлайн — в Бельгии, Италии, США, Уганде.

Встречаются также некоторые уникальные решения. Например, в Израиле была создана технология определения коронавируса с помощью анализа вдыхаемого воздуха. Решение работает с помощью ИИ. Для ее использования надо выдохнуть воздух в специальный полиэтиленовый пакет. После этого регистратор запаха, содержащий чип с 12 датчиками, проанализирует образец на предмет наличия в нем молекулярной сигнатуры вируса. Результат теста высылается в течение 30 секунд в виде сообщения на смартфон.

covidtech

  • Востребованными стали решения для помощи гражданам и бизнесу в условиях ограничений — например, платформы для поддержки малого бизнеса или инструменты, позволяющие компенсировать дефицит общения.

Так, в Германии разработали бесплатную онлайн-платформу Lokaler.kaufen. С ее помощью небольшие магазины могут открыть собственный интернет-магазин за 5 минут и консультировать клиентов удаленно по видеочату. Роботы для живого общения во время пандемии были созданы в Японии.

Фото: thinkhubstudio / Shutterstock

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