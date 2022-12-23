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«Райффайзенбанк» изменил условия валютных переводов, интерес европейских брендов к России: главное 23 декабря

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

RB продолжает следить за ключевыми событиями для бизнеса: «Райффайзенбанк» меняет условия валютных переводов в российские и зарубежные банки, электрокары «Москвич» поступят в продажу примерно 26 декабря, у части европейских модных брендов остается интерес к развитию в России и другие события 23 декабря.

«Райффайзенбанк» изменил условия валютных переводов, интерес европейских брендов к России: главное 23 декабря

Россия

  • Госудума приняла закон, устанавливающий требования к водителям и агрегаторам такси. Водители, имеющие судимость за ряд преступлений, а также более трех неоплаченных штрафов за нарушения ПДД, не смогут быть водителем такси.
  • Вице-премьер Татьяна Голикова предложила понизить страховые взносы до 7,6% для работодателей, которые трудоустраивают подростков. Сейчас это в основном «серая занятость», которую государство не видит и с которой «не плати

Финансы

  • С 23 декабря «Райффайзенбанк» меняет условия валютных переводов в российские и иностранные банки. Минимальная сумма перевода в приложении банка теперь составит $5 тыс. или эквивалент в валюте перевода по курсу ЦБ РФ в день операции.

Бизнес

  • «Дочка» «Ростелекома» — «РТК-Солар» — приобрела разработчика систем для управления правом доступа в информсистемы «Новые технологии безопасности». Сделка поможет компании увеличить выручку профильного направления на 30% к концу 2023 года.
  • Несмотря на общий геополитический кризис, у части европейских модных брендов остается интерес к развитию в России. Так, в 2023 году в стране могут открыться магазины детской одежды итальянского бренда OVS Kids. 
  • Российские туроператоры практически рассчитались с туристами, поездки которых отменялись из-за эпидемии COVID-19 и проведения СВО. Сейчас долги перед туристами составляют порядка 1,5 млрд рублей, хотя в какой-то момент превышали 100 млрд рублей, сообщил глава Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

Транспорт

  • Электроавтомобили «Москвич» поступят в продажу примерно 26 декабря. Авто будет стоить от 1,97 млн рублей.

Технологии

  •  «Ростелеком» разработает платформу «Яга» для замены Trello, Jira и Confluence.

Фото на обложке: B.Zhou / Shutterstock

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