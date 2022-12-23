RB продолжает следить за ключевыми событиями для бизнеса: «Райффайзенбанк» меняет условия валютных переводов в российские и зарубежные банки, электрокары «Москвич» поступят в продажу примерно 26 декабря, у части европейских модных брендов остается интерес к развитию в России и другие события 23 декабря.

«Райффайзенбанк» изменил условия валютных переводов, интерес европейских брендов к России: главное 23 декабря