Повышение тарифов на связь, рынок смартфонов снизился впервые за семь лет: главное 27 декабря

Карина Пардаева
Операторы начали уведомлять абонентов о повышении тарифов на связь в 2023 году, ФАС разрешила компании из Казахстана «М Холдинг» приобрести торгово-развлекательный центр «Метрополис» в Москве и другие новости 27 декабря.
Повышение тарифов на связь, рынок смартфонов снизился впервые за семь лет: главное 27 декабряКарина Пардаева
Бизнес
- В России рынок смартфонов снизился впервые за семь лет. За неполный 2022 год продано 24 млн гаджетов, что на 20% меньше, чем в 2021 году.
- ФАС разрешила компании из Казахстана «М Холдинг» приобрести торгово-развлекательный центр «Метрополис» в Москве у американского фонда Morgan Stanley.
Транспорт
- «АвтоВАЗ» рассказал планирует выпускать автомобили Lada дороже основной линейки на бывшем заводе Nissan. Это будет класс C и D, конкуренции между моделями не будет.
Телеком
- Госкомиссия по радиочастотам разрешила использовать частоты 5,9–6,4 ГГц для Wi-Fi 6Е в офисах и жилых домах.
- «Сервис-Телеком» приобрела двух региональных операторов антенно-мачтовых сооружений (АМС) — «Опора Телеком» и «Дача на связи», которые вместе владеют 500 башнями в регионах. Сумма сделки могла составить 2 млрд рублей.
- Операторы начали уведомлять абонентов о повышении тарифов на связь в 2023 году. Причиной повышения называют рост затрат на оборудование.
Фото на обложке: I'm friday /
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