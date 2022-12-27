Операторы начали уведомлять абонентов о повышении тарифов на связь в 2023 году, ФАС разрешила компании из Казахстана «М Холдинг» приобрести торгово-развлекательный центр «Метрополис» в Москве и другие новости 27 декабря.

Повышение тарифов на связь, рынок смартфонов снизился впервые за семь лет: главное 27 декабря