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Повышение тарифов на связь, рынок смартфонов снизился впервые за семь лет: главное 27 декабря

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Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Операторы начали уведомлять абонентов о повышении тарифов на связь в 2023 году, ФАС разрешила компании из Казахстана «М Холдинг» приобрести торгово-развлекательный центр «Метрополис» в Москве и другие новости 27 декабря.

Повышение тарифов на связь, рынок смартфонов снизился впервые за семь лет: главное 27 декабря

Бизнес

  • В России рынок смартфонов снизился впервые за семь лет. За неполный 2022 год продано 24 млн гаджетов, что на 20% меньше, чем в 2021 году.
  • ФАС разрешила компании из Казахстана «М Холдинг» приобрести торгово-развлекательный центр «Метрополис» в Москве у американского фонда Morgan Stanley.

Транспорт

  • «АвтоВАЗ» рассказал планирует выпускать автомобили Lada дороже основной линейки на бывшем заводе Nissan. Это будет класс C и D, конкуренции между моделями не будет.

Телеком

  • Госкомиссия по радиочастотам разрешила использовать частоты 5,9–6,4 ГГц для Wi-Fi 6Е в офисах и жилых домах.
  • «Сервис-Телеком» приобрела двух региональных операторов антенно-мачтовых сооружений (АМС) — «Опора Телеком» и «Дача на связи», которые вместе владеют 500 башнями в регионах. Сумма сделки могла составить 2 млрд рублей.
  • Операторы начали уведомлять абонентов о повышении тарифов на связь в 2023 году. Причиной повышения называют рост затрат на оборудование.

Фото на обложке: I'm friday / Shutterstock

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