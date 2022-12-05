Возможные ограничения для уехавших россиян, банки обязут обеспечить прием нового способа оплаты по картам «Мир», «Мегафон» вышел из капитала «Связного» и другие собыия 5 декабря на фоне спецоперации на Украине.

Новый способ оплаты по картам «Мир», ограничения для уехавших россиян: главное 5 декабря