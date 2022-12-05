Новый способ оплаты по картам «Мир», ограничения для уехавших россиян: главное 5 декабря

Карина Пардаева
Возможные ограничения для уехавших россиян, банки обязут обеспечить прием нового способа оплаты по картам «Мир», «Мегафон» вышел из капитала «Связного» и другие собыия 5 декабря на фоне спецоперации на Украине.
Новый способ оплаты по картам «Мир», ограничения для уехавших россиян: главное 5 декабряКарина Пардаева
Россия
- Власти России могут разработать изменения в законодательство, чтобы сделать нахождение за границей «менее комфортным» для россиян, покинувших страну с начала частичной мобилизации, заявил сенатор, глава комитета по госстроительству и конституционному законодательству Андрей Клишас.
Финансы
- В 2023 году система оплаты по картам «Мир» с QR-кодом в смартфоне станет для банков обязательной. Для этого потребуется заменить до 2 млн POS-терминалов в торговых точках.
- В ноябре российские эмитенты разместили рублевых облигаций на 570 млрд рублей. Это почти в шесть раз больше, чем в октября.
Бизнес
- «Мегафон» вышел из капитала «Связного», сообщил гендиректор оператора Хачатур Помбухчан. Имя покупателя он не назвал.
- На фоне ухода с российского гостиничного рынка зарубежных брендов ввод новых номеров по итогам 2022 года в целом по стране сократится почти втрое. Девелоперы, подписавшие еще до кризиса контракты с международными операторами, вынужденно отложили открытие своих объектов на следующий год.
Технологии
- Заказчики услуг дронов предложили дать разработчикам беспилотников льготы IТ-компаний. Льготы позволят увеличить объемы заказов, наладить серийный выпуск и усилить кадровый потенциал компаний.
Фото на обложке: Prostock-studio /
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