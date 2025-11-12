Запись в трудовой не имеет значения для 69% HR-специалистов

Кадровый голод сместил фокус найма с формальностей на реальные компетенции сотрудников, показало исследование SuperJob. Если четыре года назад только 58% рекрутеров говорили, что формулировка увольнения не играет роли, то теперь таких почти 70%.

Большинство по-прежнему увольняются по собственному желанию

Главная причина увольнения остаётся прежней — 76% россиян уходят по собственному желанию. Ещё 13% расторгают договор по соглашению сторон, 6% — из-за сокращения штата, и 5% указывают другие причины.

Среди мужчин соглашение сторон встречается чаще, чем у женщин — 16% против 11%. Такой же показатель (16%) зафиксирован у сотрудников старше 45 лет.

Если сравнивать с 2021 годом, доля увольнений по собственному желанию выросла с 72% до 76%, а по соглашению сторон — с 12% до 13%.

Образование и доход влияют на мотивы ухода

Согласно анализу, чем выше доход, тем чаще увольняются по собственному желанию. Среди россиян с зарплатой от 150 тыс. рублей и выше этот вариант выбрали 81% опрошенных, тогда как среди тех, кто зарабатывает меньше 80 тыс. рублей, — только 74%.

По образованию распределение стабильное: и среди выпускников вузов, и среди специалистов со средним профобразованием по собственному желанию увольняются около 70% респондентов.

Формулировка «по соглашению сторон» больше не пугает работодателей

Среди работников, которые уходят по соглашению сторон, 58% уверены, что эта запись не влияет на их дальнейшее трудоустройство. В 2021 году так считали 59% — восприятие почти не изменилось.

Однако у работодателей произошёл перелом: в 2021 году лишь 58% рекрутеров говорили, что формулировка увольнения не имеет значения, а к 2025 году таких стало 69%. Только 23% предпочитают кандидатов, ушедших по собственному желанию, и лишь 1% — по соглашению сторон.

Рекрутёры уходят от жёстких требований к кандидатам

По данным SuperJob, именно нехватка квалифицированных кадров делает рынок труда гибче. Работодатели готовы пересматривать стандарты и сокращать бюрократию, чтобы привлечь и удержать специалистов.

«По собственному желанию может уволиться даже недисциплинированный работник — просто работодатель не хочет тратить время на наказания. Точно так же и по соглашению сторон — иногда это просто удобный способ расстаться», — заметил один из рекрутеров, участвовавших в опросе, слова которого приводит SuperJob.

Фото: FreshSplash / Getty Images