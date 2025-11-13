Twinby планирует привлечь $15 млн инвестиций и выйти на IPO

Российское дейтинг-приложение Twinby готовит масштабный выход на международный рынок и новый инвестиционной раунд. Как сообщил в интервью Russian Business сооснователь сервиса Валерий Климов, компания планирует привлечь около $15 млн на двухлетнюю программу глобальной экспансии. Стратегическая цель — к 2030 году занять заметную долю мирового рынка онлайн-знакомств и подготовить Twinby к IPO.

Потенциал компании — в Индонезии, Турции, ЮАР

Сегодня Twinby работает в 18 странах: приложение используют как локальные пользователи, так и русскоязычные номады, продолжающие пользоваться сервисом после переезда. Сейчас, по словам сооснователя сервиса Валерия Климова, сильнее всего продукт представлен в регионе MENA, особенно в ОАЭ, где сформировалось крупное активное русскоязычное комьюнити.

Но пока 85% аудитории Twinby приходится на Россию и СНГ, а 15% — на зарубежные рынки. Как отмечает Климов, задача на ближайшие годы — изменить этот баланс: масштабироваться в текущих странах присутствия, укрепляться на растущих рынках вроде Индонезии, Турции и ЮАР и постепенно выходить на Запад. Именно международная экспансия, по словам Климова, определяет траекторию компании перед будущим IPO.

$15 млн — на международную экспансию и финансовую устойчивость

Основатель Валерий Климов уточняет, что компания просчитала потребности на ближайшие два года: по текущей модели развития Twinby нужно около $15 млн дополнительного капитала. Эти средства должны покрыть расходы на развитие продукта, маркетинг, аналитику и усиление команды в рамках международной стратегии.

При этом основатель подчёркивает: в случае успешного закрытия раунда привлекать новые инвестиции до 2030 года не понадобится — заложенная финансовая модель предполагает выход на устойчивость за этот период.

Глобальная цель — построить «единорога» мирового уровня

Долгосрочная траектория для Twinby, по словам Климова, — статус публичной компании. Он описывает целевую конфигурацию как экосистему из нескольких платных продуктов на единой платформе, которая вышла на IPO и торгуется на бирже.

В качестве ориентиров основатель называет диапазон в 1–5% мирового рынка дейтинга, которого, по внутренним оценкам, достаточно, чтобы считать проект успешным и построить «единорога».

«По нашим пессимистичным прогнозам, мы должны это сделать к 2030 году. Если пойдем по оптимистичному сценарию, то займем около 6,5% рынка», — рассказал Валерий Климов Russian Business.

Контекст

Сервис знакомств Twinby основан выпускниками Высшей школы экономики Валерием Климовым и Вероникой Яковлевой. Разработка приложения заняла около двух лет. Оно было запущено летом 2023 года — в тот момент, когда Tinder официально ушёл с российского рынка.

Первый раунд финансирования Twinby прошёл в формате private equity — без участия венчурных фондов, банков и кредитных организаций. Средства поступили от частных инвесторов, которые объединились в синдикаты. По словам сооснователя компании Валерия Климова, тогда стартап привлёк 220 млн рублей — можно назвать это «одной из крупнейших сумм в истории российского рынка на ранней стадии». Полученные средства направили на маркетинг, разработку и расширение команды.

В 2024 году Twinby закрыл свой крупнейший на данный момент инвестиционный раунд объёмом 500 млн рублей. Финансирование предоставил фонд «Восход» и два частных инвестора. Эти средства пошли на развитие приложения, усиление продуктовой команды и подготовку к выходу на международный рынок.





Фото: Jayson Hinrichsen / Getty Images