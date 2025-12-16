Twinby инвестирует $500 тыс. в офлайн-знакомства

Дейтинг-сервис Twinby инвестирует $500 тыс. в развитие офлайн-инфраструктуры знакомств, сообщили в пресс-службе компании. Стартовой площадкой для тестирования новых форматов стал горнолыжный курорт Шерегеш. В Twinby отмечают: офлайн стал ответом на запрос аудитории на живое общение и точкой масштабирования форматов в регионах.

Выход в офлайн — стратегический ответ рынку

Twinby рассматривает офлайн как ответ на изменение пользовательского поведения после нескольких лет доминирования мобильных дейтинг-приложений. В компании исходят из того, что аудитория устала от исключительно цифрового формата и всё чаще ищет живое общение.

«Мы активно тестировали офлайн-формат в Москве и Санкт-Петербурге весь 2025 год: устраивали забеги, быстрые свидания, вечеринки на основе совместимости, совместные тренировки по боксу, участвовали в огромном количестве ивентов от друзей и партнёров», — рассказал Russian Business CMO дейтинг-сервиса Twinby Артём Шитов.

Результаты тестов, по словам компании, показали высокий интерес к живым форматам, но выявили структурный дефицит — отсутствие системной инфраструктуры для знакомств вне смартфона.

Шерегеш — из-за высокой концентрации активной аудитории

Выбор Шерегеша в качестве первой крупной региональной площадки в Twinby объясняют высокой концентрацией активной аудитории. Как сообщил Артём Шитов, CMO дейтинг-сервиса Twinby, Шерегеш станет стартовой точкой с уникальной концепцией, которая «рассчитана на постоянное взаимодействие аудитории с брендом на протяжении всего отдыха».

В Twinby отдельно подчёркивают, что заявленные $500 тыс. — это бюджет на развитие офлайн-направления в целом, а не только на проект в Шерегеше. Компания рассматривает курорт как первую крупную точку масштабирования.

«$500 тыс. — это бюджет не только на Шерегеш, это бюджет на развитие офлайна в интересных нам регионах», — отмечают в сервисе.

Все виды активностей — включая общение со «свахой»

Как сообщили в компании, Twinby сознательно выстраивает офлайн-присутствие как экосистему, а не набор отдельных активностей. Бренд станет частью общего опыта отдыха, «начиная от приветственных писем в отеле, арт-объектов и мероприятий в топовых заведениях курорта, заканчивая вечеринками с диджеями и шоу в брендированном сноу-парке». Одним из наиболее заметных форматов стала «сваха» на сноуборде — персонаж, который перемещается по курорту и вовлекает гостей в живое общение.

Приложение – не обязательно

Инфраструктура Twinby представлена в барах, общественных пространствах, на смотровых площадках, в сноупарках и гостиницах. Такой подход даёт возможность вовлекать гостей в комфортном для них формате — без обязательного участия в знакомствах.

«Мы постарались максимально экологично влиться в жизнь курорта, предоставив разнообразие выбора для гостей», — подчёркивает Артём Шитов, CMO дейтинг-сервиса Twinby.

При том, что офлайн-форматы связаны с оригинальным приложением Twinby, регистрация в сервисе не является обязательным условием участия в офлайн-мероприятиях. Как подчеркнул Артём Шитов, CMO дейтинг-сервиса Twinby, ключевая задача — не вовлечение в приложение любой ценой, а формирование положительного опыта взаимодействия с брендом.

Контекст

Расширение Twinby в офлайне происходит на фоне подготовки компании к международному росту. В ноябре 2025 года сооснователь сервиса Валерий Климов сообщил Russian Business, что Twinby планирует привлечь около $15 млн инвестиций и выйти на IPO к 2030 году. Стратегическая цель компании — занять заметную долю мирового рынка онлайн-знакомств и подготовиться к статусу публичной компании.

Сейчас Twinby работает в 18 странах, однако около 85% аудитории по-прежнему приходится на Россию и СНГ. Компания планирует изменить этот баланс за счёт масштабирования на зарубежных рынках, включая Индонезию, Турцию и ЮАР.