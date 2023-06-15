Завершился конкурс креативных концепций «Дизайн-цех»: какие идеи стали лучшими

28-29 мая в московском кластере «Ломоносов» состоялся финал конкурса для креативных специалистов «Дизайн-цех». Перед командами стояла цель разработать дизайн-концепции для партнеров креатона: Мосгорпарка, Музея Москвы, Центра «Зотов», онлайн-платформы 3D арт-объектов Chiko&Roko и театра им. Вл. Маяковского. Рассказываем, какие работы члены жюри оценили выше всего.

В конкурсе приняли участие 29 команд, состоящих из дизайнеров, иллюстраторов, маркетологов и других креативных специалистов. В рамках «Дизайн-цеха» им предстояло разработать дизайн различных аксессуаров, арт-объектов, предметов одежды и интерьера для партнеров креатона. В финале жюри выбрало лучшие работы в каждом партнерском треке.

Победителем в треке Мосгорпарка стала команда «М.А.К.И.А.Т.О». Она разработала маскот в виде птицы Сороки-Белобоки, которая объединяет под своим крылом парки столицы. Изображение персонажа предлагается использовать в квестах и мерче.

Команда «М.А.К.И.А.Т.О», победитель трека Мосгорпарка

Лучшими в треке Центра «Зотов» стала команда «Далее», которая придумала логотип пространства на основе сканимации — искусства анимированных в реальной жизни картинок, которые создают иллюзии движения. Такой логотип может быть нанесен на различные носители: открытки, шопперы и многое другое.

Члены жюри Центра «Зотов»

«Музей Москвы» отметил команду «Альтерцех»: она создала концепцию, в которой зритель является частью города и его истории. А онлайн-платформа 3D арт-объектов Chiko&Roko — команду «Творюги»: участники придумали фигурки, представленные в виде брелоков, кулонов и других сувениров.

В треке театра им. Вл. Маяковского одержали победу сразу две команды — Easy и «Парнас».

В основе концепции Easy лежит точка координат, которая символизирует театр как место контакта талантов и поклонников, традиций и авангарда, искусства и народа, прошлого и будущего. При этом команда сохранила образ Владимира Маяковского, чтобы поддержать узнаваемость бренда. Концепция команды «Парнас» строится на объединении людей в комьюнити интеллектуалов вокруг театра и предоставлении возможности театралам выразить свою индивидуальность.

Специальный приз от студии Лебедева — годовую подписку на «Журналус» — получили победители всех треков, а также команда «5 пикселей», которая участвовала в треке платформы Chiko&Roko. Жюри оценило мерч, который декорирован пиксельными 2D- и 3D-изображениями, погружающими в мир NFT.

Команда «5 пикселей», спецприз от студии Артемия Лебедева

Приз зрительских симпатий от основателя Chiko&Roko Ильи Попова достался команде «Пи-мезон», которая разработала уникальный мерч с лимитированными персонажами.

Проекты победителей будут воплощены в жизнь совместно с производителями мерча и локальными брендами. А как проходило мероприятие, можно посмотреть тут.

«Дизайн-цех» прошел уже во второй раз, первый конкурс состоялся зимой 2023 года. Его цель — дать возможность участникам создать современную сувенирную продукцию для столичных организаций и бизнеса и пополнить портфолио кейсом, который поможет в дальнейшем карьерном росте или продвижении компании на рынке. Партнеры креатона, в свою очередь, получают новые идеи для производства мерча, выпуск пилотной линейки продукции в коллаборации с локальным брендом, знакомство с дизайн-сообществом и потенциальными подрядчиками.

Фото на обложке и в тексте: предоставлены пресс-службой Агентства креативных индустрий (АКИ) при Департаменте предпринимательства и инновационного развития города Москвы

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АНО «Агентство креативных индустрий»