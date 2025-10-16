Бедность в 2025-м — это уровень дохода ниже 48 тысяч ₽

Средний порог бедности россияне оценивают в 48 тыс. рублей в месяц, говорится в исследовании SuperJob. Доход в 257 тыс. рублей обеспечивает чувство счастья, а граница богатства начинается с 930 тыс. рублей. За 10 лет эти ориентиры выросли кратно: бедность — в 3 раза, богатство — в 2 раза, счастье — в 1,5 раза.

Финансовые ориентиры за 10 лет

По данным исследования, проведенного SuperJob среди 1600 экономически активных граждан старше 18 лет, восприятие уровня дохода в России изменилось с 2015 года. За последний год люди стали «чувствовать бедность» на более высоком уровне дохода, чем раньше.

Средний порог бедности вырос в 3 раза — с 15 тыс. до 48 тыс. рублей.

Средний порог богатства увеличился вдвое — с 453 тыс. до 930 тыс. рублей.

Средний доход, необходимый для счастья, вырос в 1,5 раза — с 175 тыс. до 257 тыс. рублей.

У мужчин и женщин различается граница бедности

Мужчины оценивают финансовые границы выше. По их мнению, бедность начинается с 54 тыс. рублей, у женщин — с 43 тыс. рублей. Чтобы чувствовать себя счастливыми, мужчинам нужно 280 тыс. рублей, женщинам — 235 тыс. рублей.

Порог богатства у мужчин — 970 тыс. рублей, у женщин — 890 тыс. рублей.

Возраст влияет на восприятие бедности

Респонденты младше 35 лет считают бедностью доход ниже 39 тыс. рублей, а те, кому за 45 лет, — менее 50 тыс. рублей. Для счастья молодым достаточно 192 тысяч рублей, тогда как старшие поколения называют 266 тыс. рублей.

Планка богатства выше всего у зрелых россиян — 1,1 млн рублей против 760 тыс. рублей у молодёжи.

Образование тоже влияет на финансовые ориентиры

Респонденты с высшим образованием оценивают бедность в 50 тыс. рублей, а счастье — в 287 тыс. рублей. Для людей со средним профессиональным образованием эти суммы составляют 44 тыс. рублей и 221 тыс. рублей соответственно. Порог богатства у выпускников вузов — 980 тыс. рублей, у специалистов со средним профобразованием — 890 тыс. рублей.

Чем выше реальный доход, тем выше и финансовые ожидания

У респондентов, зарабатывающих свыше 100 тыс. рублей в месяц, бедность начинается с 58 тыс. рублей, счастье — с 300 тыс. рублей, богатство — с 1 миллиона рублей.

У тех, кто получает до 50 тыс. рублей, эти показатели заметно ниже: бедность начинается с 40 тыс. рублей, счастье — с 200 тыс. рублей, богатство — с 820 тыс. рублей.

Распределение по городам

В крупных городах финансовые ориентиры традиционно выше. В Москве порог бедности составляет 54 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге — 53 тысячи рублей, в регионах — 46 тысяч рублей.

Для счастья москвичам нужно 290 тысяч рублей, петербуржцам — 264 тысячи рублей, жителям других регионов — 250 тысяч рублей.

Граница богатства — 960 тысяч рублей в Москве, 800 тысяч рублей в Петербурге и 940 тысяч рублей в регионах.

