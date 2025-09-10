Разработка автомобилей с ИИ: Volkswagen вложит до €1 млрд

Крупнейший автопроизводитель Европы Volkswagen делает ставку на искусственный интеллект. Компания инвестирует до €1 млрд в ИИ к 2030 году, внедрив технологии во все процессы — от проектирования до производства. По расчётам концерна, это снизит затраты на €4 млрд к 2035 году и усилит позиции в борьбе с китайскими автопроизводителями, которые активно выходят на европейский рынок с новыми моделями.

Деньги в обмен на скорость

О новой программе инвестиций в ИИ Volkswagen объявил в первый день Международного автосалона IAA в Мюнхене. Там же компания представила концепт бюджетного электрокроссовера ID.CROSS.

Но главной новостью стало намерение концерна использовать ИИ для ускорения всего цикла разработки машин и снижения издержек. По информации Reuters, IT-директор Volkswagen Хауке Старс отметила, что компания рассматривает ИИ как ключ к скорости, качеству и конкурентоспособности на всех этапах создания автомобиля.

Инвестиции против китайской экспансии

Volkswagen оказался под серьёзным давлением на своих главных рынках. В Китае, где марка десятилетиями считалась символом статуса, позиции компании ослабляют местные бренды, предлагающие более широкий и доступный модельный ряд. В Германии концерн вынужден проводить жёсткие сокращения и пересматривать линейку автомобилей, чтобы удержаться на рынке.

€1 млрд против €4 млрд

Volkswagen рассчитывает вложить до €1 млрд к 2030 году, чтобы сэкономить в четыре раза больше к 2035-му. Речь идёт о применении цифровых двойников автомобилей — виртуальных копий, которые позволяют тестировать конструкции без выпуска опытных образцов, — и прогнозной аналитики, которая помогает предотвращать сбои на производстве.

Кроме того, концерн планирует развивать собственную IT-инфраструктуру. В компании считают, что ИИ ускорит вывод новых моделей на рынок и позволит снизить стоимость разработки.

Контекст

Volkswagen остаётся крупнейшим автопроизводителем Европы, но последние годы стали для него испытанием. С одной стороны — растущая конкуренция со стороны Китая, с другой — давление регуляторов ЕС и рост затрат на производство электромобилей. Вложение миллиарда евро в ИИ компания рассматривает не просто как технологический апгрейд, а как стратегическую ставку на выживание в десятилетии, когда автомобили всё больше становятся «софтом на колёсах».