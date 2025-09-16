До 500 ₽ тысяч в месяц: лишь 10% россиян активно работают с ИИ — и зарабатывают больше остальных
Сколько может заработать специалист по ИИ — исследование
Совместное исследование HH.ru и Chad AI показало: навыки в области искусственного интеллекта — новая валюта карьеры. Вилка зарплат ИИ-специалистов колеблется от 75 до 500 тысяч рублей. При этом средняя по ИТ в России держится на уровне 96,4 тысячи.
Компании инвестируют в нейронавыки
ИИ перестал быть игрушкой гиков и стал маркером статуса на рынке труда. Сегодня работодателям не интересно теоретическое умение использовать ИИ. Они требуют от сотрудников кейсов с решением реальных бизнес-задачи при помощи нейросетей.
67% компаний считают подобные навыки ключевыми, 58% ждут владения prompt engineering (умение формулировать промпты для нейросетей), а почти половина — обращают внимание на навыки оценки качества решений ИИ. Каждая пятая компания уже тратит деньги на обучение сотрудников, чтобы подтянуть внутренние компетенции.
Знание ИИ — ключ к повышению
Марина Дорохова из HH.ru отметила, что ИИ-навыки стали маркером высокой стоимости специалиста и способом быстро сократить путь от отклика до оффера.
К тому же сейчас повышенные зарплаты таким спецам предлагают не только технологические компании.
- Государственный сектор готов платить медианно 132 тысячи рублей.
- Добывающая отрасль — 110 тыс. руб.
- Образование — 105 тыс. руб.
- Медицина — 100 тыс. руб.
Иными словами, ИИ — уже не про стартапы для Кремниевой долины, а про здравоохранение, университеты и госучреждения.
Рынок сосредоточен в Москве
География тоже важна. Москва держит 38% всех вакансий с ИИ-направлением, Санкт-Петербург — 16%. Остальные регионы не дотягивают и до 3%.
Доля Москвы и Петербурга в ИИ-вакансиях подчеркивает централизацию рынка, тогда как регионы подключаются к тренду постепенно.
Молодые диктуют новые стандарты
Главные носители ИИ-навыков — молодежь.
- 50% всех резюме с этим пунктом оставили соискатели в возрасте 18–30 лет.
- На втором месте — 30–40-летние (23%).
- Те, кому за 40, практически не фиксируются в статистике.
Реальное применение генеративного ИИ характерно лишь для 10% специалистов: речь идет о задачах с ML-моделями, данными и автоматизацией процессов. Еще 37% экспериментируют, а треть ограничивается знаниями «по верхам».
Лидерами среди запросов остаются: тексты (13,3%), картинки и видео (9,9%), код (9,5%).
Новая эра
ИИ в России перестал быть хайпом и стал новым социальным лифтом. Кто умеет работать с нейросетями — тот получает бонусы к зарплате, более широкий выбор вакансий и ускоренное продвижение. Остальным остается решать: либо учиться сейчас, либо навсегда остаться в «доИИшной» экономике.
Фото: Kindamorphic / Unsplash
