Сколько может заработать специалист по ИИ — исследование

Совместное исследование HH.ru и Chad AI показало: навыки в области искусственного интеллекта — новая валюта карьеры. Вилка зарплат ИИ-специалистов колеблется от 75 до 500 тысяч рублей. При этом средняя по ИТ в России держится на уровне 96,4 тысячи.

Компании инвестируют в нейронавыки

ИИ перестал быть игрушкой гиков и стал маркером статуса на рынке труда. Сегодня работодателям не интересно теоретическое умение использовать ИИ. Они требуют от сотрудников кейсов с решением реальных бизнес-задачи при помощи нейросетей.

67% компаний считают подобные навыки ключевыми, 58% ждут владения prompt engineering (умение формулировать промпты для нейросетей), а почти половина — обращают внимание на навыки оценки качества решений ИИ. Каждая пятая компания уже тратит деньги на обучение сотрудников, чтобы подтянуть внутренние компетенции.

Знание ИИ — ключ к повышению

Марина Дорохова из HH.ru отметила, что ИИ-навыки стали маркером высокой стоимости специалиста и способом быстро сократить путь от отклика до оффера.

К тому же сейчас повышенные зарплаты таким спецам предлагают не только технологические компании.

Государственный сектор готов платить медианно 132 тысячи рублей.

Добывающая отрасль — 110 тыс. руб.

Образование — 105 тыс. руб.

Медицина — 100 тыс. руб.

Иными словами, ИИ — уже не про стартапы для Кремниевой долины, а про здравоохранение, университеты и госучреждения.

Рынок сосредоточен в Москве

География тоже важна. Москва держит 38% всех вакансий с ИИ-направлением, Санкт-Петербург — 16%. Остальные регионы не дотягивают и до 3%.

Доля Москвы и Петербурга в ИИ-вакансиях подчеркивает централизацию рынка, тогда как регионы подключаются к тренду постепенно.

Молодые диктуют новые стандарты

Главные носители ИИ-навыков — молодежь.

50% всех резюме с этим пунктом оставили соискатели в возрасте 18–30 лет.

На втором месте — 30–40-летние (23%).

Те, кому за 40, практически не фиксируются в статистике.

Реальное применение генеративного ИИ характерно лишь для 10% специалистов: речь идет о задачах с ML-моделями, данными и автоматизацией процессов. Еще 37% экспериментируют, а треть ограничивается знаниями «по верхам».

Лидерами среди запросов остаются: тексты (13,3%), картинки и видео (9,9%), код (9,5%).

Новая эра

ИИ в России перестал быть хайпом и стал новым социальным лифтом. Кто умеет работать с нейросетями — тот получает бонусы к зарплате, более широкий выбор вакансий и ускоренное продвижение. Остальным остается решать: либо учиться сейчас, либо навсегда остаться в «доИИшной» экономике.

Фото: Kindamorphic / Unsplash