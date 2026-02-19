Сеть «Додо Пицца» планирует открыть свои точки в Мексике по франчайзинговой модели, сообщает Forbes. Компания уже определилась с местным партнёром и рассчитывает в перспективе десяти лет развернуть в стране до 200 пиццерий. Первая точка откроется в городе Гвадалахара, конкретные даты запуска компания пока не раскрывает.

Мексиканский партнёр узнал о «Додо Пицце» через ИИ

Развитие проекта будет строиться через локального партнёра, который имеет опыт масштабирования брендов. Для координации запуска «Додо Пицца» подбирает бизнес-девелопера, который будет сопровождать франчайзи на всех этапах.

В круг его задач войдут:

подбор помещений под новые рестораны;

адаптация ассортимента к особенностям рынка;

маркетинговое продвижение;

поддержка процессов открытия и развития точек.

Источник Forbes сообщил, что мексиканский партнёр использовал ответы ChatGPT, когда выбирал франшизу. ИИ-бот рекомендовал «Додо Пиццу» в качестве стабильной международной франшизы на основе рейтингов отрасли и открытых данных.

Франчайзи «Додо» уже открывают рестораны бренда в ОАЭ, Турции, странах Азии и Европы. Например, в 2025 году первая точка начала работу в Катаре, а также было подписано соглашение о развитии сети в Ираке.

Мексика — первая страна Латинской Америки в портфеле «Додо Пиццы»

Сегодня «Додо Пицца» работает уже в 26 странах. Мексика станет первым рынком Латинской Америки в географии бренда. В компании рассматривают этот шаг как новый этап международной стратегии и намерены последовательно изучать регион.

Сегодня сеть объединяет 1434 пиццерии и более 100 кофеен «Дринкит». В 2025 году выручка увеличилась на 25% и достигла 144 млрд рублей. Новая стратегия Бренда предполагает ускоренное развитие за пределами России: к 2030 году треть от всего бизнеса компании должна приходиться на зарубежные рынки.

Рынок Мексики имеет потенциал, но обладает высокой конкуренцией

Источники Forbes в компании отмечают, что Мексика с населением около 130 млн человек обладает большим потенциалом для постоянного развития бизнеса. При этом компания готовится к серьёзной конкуренции на рынке — одной из самых жестких среди зарубежных направлений.

Учредитель «Мясо&Рыба» Сергей Миронов, чьи слова приводит Forbes, отмечает, что ресторанный бизнес в Мексике очень развит, поэтому «Додо Пицца» должна быть готова к высокой конкуренции. Низкий уровень доходов населения станет ещё одним вызовом для компании на мексиканском рынке. При этом, считает эксперт, технологическая база и IТ-компетенции «Додо Пиццы» могут стать их конкурентным преимуществом.

Forbes также отмечает, что глава Topfranchise.ru Василь Газизулин называет рынок Мексики хорошим вариантом для развития франшиз из России. Среди главных факторов — большое количество россиян, постоянно проживающих в стране и ожидаемый рост экономики региона. По его мнению, Мексика способна стать отправной точкой для выхода на другие рынки Латинской Америки.