Доля женщин в российском бизнесе в 2026 году — 43%: чаще всего они работают в сфере образования и e-commerce

Количество женщин в российском предпринимательстве по-прежнему уступает числу мужчин, однако в отдельных сегментах их присутствие растёт. По данным T-Data, в 2025 году женщины составляют 43% среди самозанятых, 42% среди индивидуальных предпринимателей и 30% среди руководителей компаний. При этом основная часть женского бизнеса сосредоточена в микросегменте.

Чем больше компания, тем меньше женщин среди её руководителей

Согласно исследованию T-Data от Т-Бизнеса, женщины по-прежнему реже занимают руководящие позиции в компаниях, чем мужчины. Особенно заметна разница по мере роста масштаба бизнеса: чем крупнее компания, тем ниже доля женщин среди её руководителей. Доля женщин:

в микробизнесе — 39%;

в малом бизнесе — 26%;

в среднем бизнесе — 18%.

При этом 98% компаний под управлением женщин относятся к микробизнесу с оборотом до 120 млн рублей в год. У мужчин этот показатель составляет 96%.

В онлайн-бизнесе женщин на 2% больше, чем мужчин

В онлайн-бизнесе женщины представлены немного чаще мужчин. Среди предпринимателей, развивающих бизнес в интернете, доля женщин составляет 51% — против 49% мужчин.

Главное отличие в структуре бизнесов — юридический статус. Так, среди селлеров-индивидуальных предпринимателей женщины составляют 52%, тогда как среди руководителей компаний их значительно меньше — 34%.

Похожая ситуация наблюдается и среди владельцев пунктов выдачи заказов:

среди ИП женщины занимают 54%,

среди руководителей ООО — 43%.

Больше всего предпринимательниц — в торговле

Женское предпринимательство распределяется по отраслям неравномерно. Среди женщин, которые являются ИП, наиболее распространённые сферы:

розничная торговля — 21%;

e-commerce — 14%;

услуги для физических лиц — 11%.

Среди руководителей компаний чаще всего встречаются следующие направления:

оптовая торговля — 17%;

строительство — 12%;

производство — 7%;

e-commerce — 7%.

В отдельных сферах доля женщин-предпринимательниц превышает мужскую. Например, в образовании женщины занимают 69% среди ИП, в услугах для населения — 62%, а в ветеринарной деятельности — 61%.

Женщины становятся предпринимательницами в 35–39 лет

Женщины чаще всего начинают предпринимательскую деятельность в возрасте 35–39 лет.

Для предпринимательниц, у которых оформлена самозанятость, наиболее распространённый возраст старта — 20–30 лет (34%), затем следуют категории:

30–40 лет — 25%;

до 20 лет — 20%;

40–50 лет — 14%.

Мужчины чаще начинают предпринимательскую деятельность в более раннем возрасте.

Предпринимательницы активнее тратят деньги в онлайне, чем мужчины-бизнесмены

Женщины-предпринимательницы заметно активнее совершают покупки в интернете. По данным исследования, 49% всех их расходов — в онлайне. У мужчин этот показатель составляет только 39%.

С точки зрения категорий расходов женщины чаще:

покупают товары на маркетплейсах — 87%;

оформляют подписки на сервисы — 52%;

пользуются такси — 28%.

Предпринимательницы получают доходы почти на треть ниже, чем мужчины

Средние ежемесячные расходы женщин-предпринимательниц оказываются ниже, чем у мужчин.

женщины тратят 188 037 рублей в месяц,

мужчины — 241 616 рублей.

Таким образом, расходы женщин примерно на 28% ниже.