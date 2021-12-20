В Госдуме подсчитали, сколько россияне инвестировали в криптовалюты

В комитете Госдумы по финансовому рынку подсчитали сколько россияне вложили в криптоактивы. По словам главы комитета Анатолия Аксакова, граждане РФ инвестировали в крипторынок 5 трлн рублей

«5 трлн рублей, по некоторым данным, уже инвестировано россиянами в криптовалюту», — передает ТАСС слова Аксакова. Он отметил, что крипторынком интересуются, в том числе неквалифицированные инвесторы.

Также депутат призвал «поставить точку» с криптовалютами. «Надо определиться с тем, как мы относимся к этому явлению и, соответственно, в законодательстве достаточно жестко прописать ответственность, если что-то мы будем запрещать, ограничивать», — заявил Аксаков.

16 декабря 2021 года сообщалось, что Центральный банк (ЦБ) намерен добиться полного запрета для инвестиций в криптовалюты в России. На фоне растущего числа криптовалютных операций россиян, регулятор видит риски для финансовой стабильности. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина 17 декабря 2021 года заявила, что Банк России выступает за то, чтобы российская финансовая инфраструктура не использовалась для сделок с криптовалютой.

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