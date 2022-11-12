Уход западных киностудий увеличил в России спрос на диски DVD и Blu-ray

С начала весны в сети «М.Видео-Эльдорадо» в 2,2 раза по сравнению с прошлым годом увеличился объем продаж DVD и Blu-ray дисков, пишет РБК со ссылкой на данные компании.

В марте крупнейшие западные киностудии The Walt Disney, Warner Bros и Sony объявили о прекращении проката своих премьер в России в связи с началом боевых действий на Украине. Это привело к существенному спаду сборов в кинотеатрах страны. В мае некоторые сети были вынуждены закрыть часть своих кинозалов из-за снижения посещаемости.

В «М.Видео-Эльдорадо» рассказали, что пик спроса на диски DVD и Blu-ray был зафиксирован во втором квартале. На формат Blu-ray приходится основной объем продаж фильмов на физических носителях.

В маркетплейсе Ozon подтвердили, что россияне стали чаще заказывать диски. По данным торговой площадки, с марта по сентябрь пользователи купили на 16% больше DVD-дисков с фильмами и на 51% больше DVD-дисков с музыкой по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В связи с закрытием западных стриминговых сервисов рост выручки отечественных онлайн-кинотеатров показал минимальные за пять лет показатели. Местные компании предпринимают попытки реабилитировать спрос на российские площадки. В частности, «Ростелеком» запросил у Минцифры средства на создание экосистемы с музыкой и играми на базе принадлежащего ему онлайн-кинотеатра Wink. Таким образом в компании рассчитывают увеличить число подписчиков с 3 млн до 6 млн к концу 2023 года.

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