Единый реестр банковских карт создадут в России в 2027 году — кредитные организации не смогут превысить лимит

Единый реестр банковских карт в России может заработать уже в 2027 году, пишут РИА Новости со ссылкой на слова главы Банка России Эльвиры Набиуллиной. После запуска банки смогут видеть, сколько карт оформлено на одного человека в разных кредитных организациях. Система станет частью антимошеннических мер и позволит контролировать массовый выпуск банковских карт.

Лимит по количеству карт на человека начнёт действовать с 1 сентября 2026-го

Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече банков с регулятором напомнила, что с 1 сентября 2026 года должна заработать норма, ограничивающая количество банковских карт в одном банке. По её словам, примерно через год после этого Центробанк рассчитывает завершить создание единой системы учета платежных карт и начать её применять.

Единая система представляет собой централизованную базу данных. В ней будет отражаться количество банковских карт, оформленных на человека, и банки, в которых они выпущены.

Как рассказал РИА Новостям директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров, система позволит банкам при обращении клиента за новой картой видеть, сколько карт уже оформлено на него в других кредитных организациях.

Реестр карт — часть второго пакета мер против кибермошенничества

Создание реестра банковских карт предусмотрено во втором пакете мер по борьбе с кибермошенничеством, который правительство внесло в Госдуму в декабре 2025 года. Документ предполагает поправки в закон «О национальной платёжной системе» и ряд связанных нормативных актов.

10 февраля 2026 года законопроект был принят в первом чтении. Он предусматривает создание единой системы учета банковских карт и введение ограничений на их количество у одного человека.

Согласно проекту, предлагается установить лимит:

Не более пяти банковских карт в одном банке и не более двадцати карт суммарно во всех кредитных организациях.

Перед выпуском новой карты банк должен будет проверить через единую систему учета, не превышен ли этот предел.

Если лимит окажется превышен, кредитная организация должна будет отказать клиенту в выпуске новой карты.

Основная цель закона — борьба с мошенническими схемами, связанными с массовым выпуском банковских карт и использованием так называемых «дропперов»*Люди, на которых оформляют банковские карты или счета, чтобы проводить через них деньги, полученные незаконным способом..

Предполагается, что граждане тоже получат доступ к единой базе — через государственные сервисы, включая портал «Госуслуги». Пользователи смогут проверить список своих карт и при необходимости заблокировать или закрыть ненужные.

Контекст

Как ранее сообщали Минцифры и Банк России, инфраструктура единой системы учета банковских карт должна быть подготовлена в течение 2026 года. Полноценное применение механизма проверки лимитов банками будет возможно после запуска этой системы.

Создание реестра входит в проект «Антифрод 2.0», который объединяет меры по борьбе с кибермошенничеством и схемами массового выпуска банковских карт для незаконных финансовых операций.