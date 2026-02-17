Крепкий рубль — главный фактор снижения инфляции в 2026 году

Российская экономика замедляется — но это не системный кризис, а часть нормального рыночного цикла, заявил директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин. Сейчас инфляцию, по словам эксперта, сдерживают высокая ключевая ставка и крепкий рубль. Однако избыточное охлаждение экономики может создать риски стагфляции.

ВВП демонстрирует рецессию экономики — но это не должно пугать

Как рассказал директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин на пресс-завтраке, посвященном перспективам 2026 года, в предыдущие годы рост ВВП оставался на уровне 4–5%. При этом в 2025-м рост составил всего 1% — такая динамика, по словам эксперта, уже напоминает приближение рецессии.

Замедление подтверждают и данные из промышленного сегмента. Недавний всплеск активности на рынке Владимир Брагин объяснил переносом операций перед повышением НДС: компании сместили часть сделок с января 2026 года на декабрь 2025-го. В целом же деловые ожидания остаются сдержанными или даже пессимистичными — бизнес указывает на высокий уровень ставок, слабый внутренний спрос и налоговую нагрузку.

При этом Владимир Брагин подчеркивает: слово «рецессия» не должно пугать. Это естественная часть экономического цикла — за спадом следует фаза восстановления.

Повышение цен — это временный эффект

Рост цен в начале 2026 года Владимир Брагин связал с переносом НДС в стоимость товаров и услуг. В условиях снижения рентабельности компании не смогли компенсировать рост налоговой нагрузки и быстро переложили его на потребителей.

Он отметил, что этот фактор носит разовый характер. Последующие недели, по его словам, показывают замедление инфляции до значений, близких к целям ЦБ.

Крепкий рубль — главный деинфляционный фактор

Двумя главными факторами, снижающими инфляцию, Владимир Брагин назвал жёсткую денежно-кредитную политику и укрепление рубля.

По его словам, высокая ключевая ставка охлаждает внутренний спрос: дорогие кредиты замедляют экономическую активность и снижают давление на цены. Однако этот инструмент действует неизбирательно и затрагивает всю экономику.

Вторым, более устойчивым фактором он назвал укрепление рубля.

«С точки зрения истории мы тоже видим, что никогда ЦБ не удавалось побороть инфляцию без укрепления рубля. Ни разу. Как только мы перешли к плавающему курсу рубля, <> все периоды деинфляции обязательно сопровождались снижением курса рубля — в смысле его укреплением. И наоборот, ослабление рубля почти всегда сопровождалось ускорением инфляции», — указал директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин.

Именно динамику курса Владимир Брагин назвал ключевым элементом в борьбе с инфляцией.

Ослабление рубля может запустить стагфляцию

Владимир Брагин напомнил, что большинство экономических кризисов в России сопровождались стагфляцией — сочетанием спада производства и роста цен. Исключением стал 2020 год.

По его словам, глубокая рецессия не является рабочим сценарием для денежно-кредитной политики: потеря доверия бизнеса и населения к рублю способна быстро ускорить рост цен и ивелировать результаты борьбы с ростом цен последних лет.

Международные резервы могут поддержать рубль

Владимир Брагин также указал на то, что федеральный бюджет становится все менее зависимым от нефтегазовых доходов.

«Смотрим на долю нефтегазовых доходов в федеральном бюджете — это минимальное значение за 25 лет. То есть влияние курса рубля на состояние бюджета сейчас минимальное», — подчеркнул Владимир Брагин.

В таких условиях, по его словам, потребность в искусственном ослаблении национальной валюты для балансировки доходов сокращается.

Дополнительно Владимир Брагин обратил внимание на международные резервы, которые превышают $800 млрд. По его оценке, ликвидной части резервов достаточно для поддержки рубля в течение продолжительного периода.

Персонал — резерв для роста экономики

Помимо валютного фактора, Владимир Брагин видит и внутренние источники восстановления экономики. По его словам, у экономики сохраняется скрытый резерв для роста: компании не сокращают персонал и имеют недозагруженные мощности.

Несмотря на замедление выпуска, бизнес продолжает удерживать сотрудников. Благодаря этому внутри экономики формируется избыточная занятость — ресурсы уже есть, но используются не полностью.

В качестве примера эксперт привёл 2023–2024 годы, когда экономика росла в основном за счёт повышения производительности труда. Сейчас, при улучшении макроусловий, компании смогут нарастить выпуск без резкого расширения штата и без масштабных инвестиций.

Контекст

Таким образом, замедление экономики происходит в рамках циклического спада: инфляцию сдерживают высокая ставка и крепкий рубль, а ослабление валюты может ускорить рост цен. Бюджет, как отмечает эксперт, меньше зависит от нефтегазовых доходов, а международные резервы превышают $800 млрд.

Внутри экономики сохраняется потенциал для восстановления: компании удерживают персонал, мощности недозагружены, инвестиции смещаются в переработку.