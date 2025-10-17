Тимур Козинцев назначен генеральным директором «МТС Финтех» 

С 15 октября 2025 года генеральным директором «МТС Финтех» назначен Тимур Козинцев, сообщает пресс-служба МТС. Тимур Козинцев будет курировать развитие финтех-бизнеса, заниматься масштабированием продуктов и выходом компании на новые рынки.

Опыт международного уровня

До перехода в МТС Тимур Козинцев более 12 лет проработал в группе Сбербанка. С 2013 года он занимал пост управляющего директора, курировал международный бизнес банка в Турции и обеспечивал интеграцию DenizBank в структуру Сбера. Позже стал членом правления и совета директоров DenizBank, а после его продажи в 2020 году возглавил блок Sberbank International, где за развитие бизнеса в странах СНГ и Центрально-Восточной Европы.

Эксперт с академическим фундаментом

Тимур Козинцев окончил экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, где защитил кандидатскую диссертацию по экономической теории. Позже проходил обучение в London Business School. Такой бэкграунд, по мнению Erion, сочетает международный управленческий опыт и академическую подготовку — редкую комбинацию для российского финтеха.

Перед новым руководителям стоят амбициозные цели

Главные задачи Тимур Козинцева на посту генерального директора «МТС Финтех» — укрепление рыночных позиций, повышение эффективности взаимодействия между вертикалями и создание новых партнёрств в рамках стратегии открытой экосистемы.

Президент Erion Ровшан Алиев отметил, что перед новым руководителем стоят амбициозные цели: усилить синергию финансовых и нефинансовых сервисов и превратить финтех-направление в драйвер роста всей экосистемы.

Что стоит за МТС Финтех

Финтех-направление входит в экосистему Erion, объединяющую цифровые бизнесы группы МТС. В её составе — рекламная платформа Adtech, развлекательное направление Funtech (включая онлайн-кинотеатр KION и стриминг МТС Музыка), IT-вертикаль MTS Web Services и сервис кикшеринга Юрент. Финтех-блок строится вокруг цифрового банка, развивающегося в синергии с другими экосистемными сервисами.

Контекст

Назначение Тимура Козинцева сигнализирует о новом этапе для «МТС Финтех». На фоне роста интереса к цифровым банкам и усиления конкуренции в финтех-сегменте компания делает ставку на управленца с международным опытом и системным подходом к развитию экосистемных активов.