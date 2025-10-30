Фёдор Овчинников из «Додо Пиццы» снял фильм о жизни в тундре

Основатель сети «Додо Пицца» Фёдор Овчинников опубликовал тизер документального фильма о своём путешествии в арктическую тундру. Предприниматель провёл там пять месяцев — с марта по август 2025 года — и вместе с семьёй ненцев-оленеводов прошёл 730 километров на упряжках от Обской губы до Северного Ледовитого океана. Премьера картины запланирована на 2026 год.

Фильм как личный эксперимент

Предприниматель Фёдор Овчинников рассказал, что идея фильма возникла во время его путешествия, когда он начал «фиксировать опыт другой жизни» на кинокамеру. По словам предпринимателя, проект стал «экспериментом соло-кинематографа и попыткой поделиться этим опытом» с другими. На созданном им сайте уже появились кадры будущего фильма и первые заметки.

«Я ещё очень сильно привязан к своему эго и самолюбию. Я цепляюсь за молодость, за желание обладать всеми женщинами мира. За тщеславие. Я думаю о фильме — и это тщеславие», — следует из записки от 11 мая.

Подобные записки сопровождают всё пятимесячное путешествие предпринимателя.

«Я стал так хорошо чувствовать запахи моментов. Это внимательность. Нам не хватает внимательности. Правильной внимательности. Она дает такую резкость бытия, как будто ты подкрутил линзу — и всё стало понятным, прозрачным и резким одновременно», — написал Овчинников позднее.

В коротком тизере, опубликованном в соцсетях, показаны сцены кочёвья, северных пейзажей и быта оленеводов. Овчинников отмечает, что хотел «посмотреть на жизнь совсем из другой реальности» и устроить «личный бунт против предопределённости» — уйти от привычного ритма бизнеса и испытать мир, где время и успех измеряются иначе.

От предпринимательства к самопознанию

Это путешествие стало частью более широкой личной трансформации, о которой Овчинников рассказывал ранее. В августе 2025 года предприниматель подробно описывал свой опыт жизни в тундре: он жил в чуме вместе с ненцами, месяцами не встречал других людей и, по его словам, «открывал жизнь заново».

История вызвала широкий отклик в бизнес-среде: многие обсуждали, можно ли считать такой шаг проявлением выгорания, попыткой перезагрузки или новой формой самопознания. Сам Овчинников утверждает, что это не бегство от реальности, а осознанное решение выйти за рамки привычных сценариев и переосмыслить собственное «я» и границы восприятия.

Контекст

Фёдор Овчинников известен как один из самых ярких предпринимателей нового поколения. В 2011 году он открыл первую «Додо Пиццу», построив вокруг бренда открытую цифровую экосистему. Сегодня группа Dodo Brands объединяет пиццерии и кофейни «Дринкит» — всего более 1500 заведений в 26 странах.

В январе 2023 года он объявил, что покидает пост генерального директора, но остаётся акционером Dodo Brands.