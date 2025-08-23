Из CEO в оленеводы: как основатель «Додо Пиццы» Фёдор Овчинников уехал в тундру — и что об этом думают психологи

Фёдор Овчинников, основатель сети «Додо Пицца», провёл пять месяцев в тундре вместе с ненцами-оленеводами. По его словам, это была попытка выйти за пределы привычных социальных сценариев и найти новый взгляд на реальность. Мы поговорили с психологами и психотерапевтами, чтобы понять: такой уход в «никуда» — это бегство, перезагрузка или ещё одна форма личностной трансформации?

Побег в Арктику

Основатель сети «Додо Пицца» Фёдор Овчинников рассказал о своём пятимесячном опыте жизни в тундре. С 21 марта по 10 августа он прошёл 730 километров на оленьих упряжках — от Обской губы до Северного Ледовитого океана. Все эти месяцы Овчинников жил в семье ненцев, спал «спина к спине», месяцами не встречал других людей и учился быть, по его выражению, не успешным, а живым.

История быстро стала вирусной. В бизнес-среде — от LinkedIn до Telegram-каналов — начались обсуждения: это выгорание? Кризис? Или новая норма для предпринимателей, которым тесно в привычных ролях? Собрали мнение специалистов на этот счёт.

Это выгорание — или поиск чего-то большего?

По словам самого Овчинникова, его решение было осознанным — оно зрело несколько лет.

«Это был не кризис. Не очередное испытание, чтобы стать для чего-то сильнее. Не бегство от себя и реальности, а скорее попытка понять, что такое “я” и “реальность”», — написал предприниматель в своём блоге.

Однако, по мнению специалистов в психотерапии, всё может быть не так однозначно. По мнению психоаналитического терапевта сервиса «Ясно» Марии Игнатьевой, за подобным выбором стоит не импульс, а накопленный внутренний запрос на пересборку. Предприниматели, находящиеся в высокой зоне ответственности и постоянного достижения, часто теряют контакт с базовыми ощущениями. Мир превращается в стратегию, а человек — в набор функций. В какой-то момент это перестаёт работать.

«Это не столько выгорание в классическом понимании, сколько экзистенциальное истощение, потеря связи с собственной мотивацией», — комментирует психоаналитический терапевт сервиса «Ясно» Мария Игнатьева.

С похожим наблюдением выступает коуч и психолог сервиса YouTalk Надежда Кузнецова. По её словам, у людей, достигших внешнего успеха, часто наступает «кризис смыслов» — точка, в которой прошлое уже не приносит удовлетворения, а новое ещё не найдено. Это не усталость, а перестройка всей внутренней системы координат.

«Внешний успех достигнут, потребность в признании удовлетворена — возникает новая глубинная потребность поиска смыслов и своего места в мире», — подчёркивает эксперт.

Клинический психолог и КПТ-терапевт Анна Колесова из Alter описывает подобный жест как попытку выйти из идеальной, но выхолощенной системы. В её формулировке это — «управляемая экзистенциальная диссоциация». Когда человек находит невозможным продолжать привычную ролевую жизнь, но при этом осознанно выбирает выйти из неё — временно, но полностью.

«Тундра — это некий символ: “я никто”. Здесь нет никаких привязок к идентичностям в социальной среде. Нет ролевых моделей», — рассказывает клинический психолог Анна Колесова.

И вполне возможно, что подобный «побег» из привычной реальности — далеко не тревожный сигнал. Скорее наоборот: по мнению психолога Екатерины Тушковой из zigmund.online, это движение не «от», а «к» — не бегство от проблемы, а возвращение к себе. У предпринимателей, особенно у тех, кто строит бизнес вокруг собственной личности, возникает особый вызов: «Кто я без всего этого?» Ответа на него нет ни в одной табличке Excel. Его можно найти только во внутренней тишине.

«Это высшая форма профилактики выгорания — не дать себе “сгореть”, вовремя задав фундаментальные вопросы о своей природе и месте в мире. Это не симптом слома, а проявление высокого уровня личностной зрелости», — резюмирует эксперт.

Помогает ли это вообще?

Радикальная смена контекста действительно может быть эффективной — но важно, что с этим опытом происходит дальше. В краткосрочной перспективе большинство таких практик помогают: тело и психика выходят из режима «автопилота», появляется ощущение живости и возвращается интерес. Вопрос в том, как человек вернётся назад — и вернётся ли вообще.

Эксперт Мария Игнатьева говорит об этом как о физиологической «перезагрузке».

«Экстремальные условия действительно помогают перезагрузить нервную систему, вернуть ей способность реагировать на простые стимулы», — размышляет терапевт Мария Игнатьева.

Эксперт Анна Колесова подчёркивает, что эффект зависит от уровня напряжения и зрелости человека. Бывают ситуации, когда другого способа просто нет — и тогда подобные практики спасают.

Но самое важное — подобные авантюры должны происходить не на эмоциональном подъёме и не во время срыва. Чтобы перезагрузка была здоровой, она должна быть частью продуманной стратегии, подчёркивает психолог Екатерина Тушкова.

«Это не бегство от проблем при условии, что выполняются принципы управляемости, осознанности и осмысленности происходящего. Человек понимает цену такого решения, последствия и несет за них ответственность», — подытоживает Тушкова.

Как понять, что пора тормозить?

Первые сигналы выгорания редко выглядят как катастрофа. Это скорее накопление ощущений: от усталости, которую не снимает отпуск, до равнодушия к тому, что раньше вызывало азарт. Психоаналитический терапевт Мария Игнатьева описывает это как период, во время которого из бизнеса полностью исчезает творческий компонент, решения принимаются механически, а общение с людьми превращается в рутину.

Клинический психолог Анна Колесова предполагает, что выгорание может проявляться и более специфично — в формате «одержимости».

«Самые первые признаки выгорания — чрезмерная увлеченность идеей, одержимость, когда у человека фокус и приоритеты полностью смещаются к одной сфере. А всё остальное, в том числе семья и забота о своем теле, уходит на второй план», — рассуждает психолог Анна Колесова.

Выгорание можно заметить по тому, как сужается идентичность. Человек перестаёт быть кем-то вне своей должности — и это опасный сигнал, считает психолог Екатерина Тушкова.

«Важно отследить это не только самому лидеру, но и его ближайшему окружению», — подчёркивает специалист Екатерина Тушкова.

Всего два правила — гигиена и отдых

Чтобы не доводить себя до тундры, специалисты предлагают опираться на два простых, но недооценённых правила: ментальная гигиена и системный отдых. Первая — это не разовый разговор с психологом «на износ», а регулярная работа с собой: наблюдение за эмоциональными циклами, отслеживание сигналов усталости, восстановление связи с собственными потребностями. Вторая — это не отпуск как награда за перегруз, а обязательная часть жизни. Отдых должен быть заранее запланирован и встроен в календарь как деловая встреча.

Как объясняет психолог сервиса zigmund.online Екатерина Тушкова, забота о психике должна стать такой же обыденной, как чистка зубов: если делать это только при острой боли — уже поздно.

«Вы же чистите зубы каждый день, а не ждёте, пока они все выпадут», — комментирует психолог.

Ещё один ключевой ресурс — это разнообразие идентичностей. Когда человек живёт только одной ролью — CEO, фаундер, руководитель — любая трещина в этой конструкции становится экзистенциальной. Психологи советуют расширять свою личность: через хобби, близкие отношения, занятия, где вы не эксперт.

«Диверсифицируйте идентичность. Вы — не только CEO. Вы — отец/мать, друг, спортсмен, художник, путешественник. Вкладывайтесь и в эти роли, чтобы при кризисе в одной области оставались другие», — подчёркивает психолог Екатерина Тушкова.

Мини-гайд по самоспасению

Один выходной в неделю — без ноутбука, без телефона.

Пятнадцать минут тишины в день — без задач и экрана.

Один человек, с которым можно говорить не про бизнес.

Физическая нагрузка — не ради результата, а ради тела.

Хобби, где вы новичок, а не эксперт.

Психотерапия или коучинг — не в момент кризиса, а до него.

Делегирование — настоящее, с доверием.

И главное: напоминайте себе, что вы — не только функция.