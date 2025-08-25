Четырёхдневка на работе: половина россиян в 2025-м — «за»

Россияне все громче голосуют за третий выходной: уже 56% экономически активных граждан поддерживают идею 4-дневной рабочей недели. Активнее всего за подобный график выступают женщины и молодёжь. Однако компании не спешат прислушиваться к желаниям сотрудников: 87% работодателей не готовы даже обсуждать сокращение графика.

Массовый запрос на третий выходной

По данным опроса SuperJob, число людей, поддерживающих введение сокращенной недели, выросло до 56%. Для сравнения: в апреле 2021 года, в период Covid-19, «за» выступали только 39%. Против высказался каждый четвертый респондент, еще 20% затруднились ответить.

Чаще всего о дополнительном дне для себя мечтают женщины (62% против 51% у мужчин). Молодёжь до 35 лет также стремится к новому формату активнее старших коллег — 62% против 45%.

Уровень зарплаты напрямую влияет на симпатию к 4-дневке. Среди тех, кто зарабатывает до 50 тысяч рублей, идею поддерживают 64%. Но как только речь заходит о доходах от 100 тысяч рублей в месяц, показатель падает до 48%. Чем выше чек, тем больше желание работать «по старинке».

Что делать с лишним днем

Половина страны видит в 4-дневке способ жить чуть свободнее. На случай, если такой график всё же станет реальностью, респонденты уже составили конкретные планы:

28% хотят больше времени проводить с семьей;

22% — отдыхать и восстанавливаться;

14% — искать подработку.

Здесь также виден гендерный разрыв: мужчины чаще смотрят на третий выходной как на возможность дополнительного заработка, женщины — как на шанс заняться собой, хобби и путешествиями.

Корпоративное «нет»

Работодатели смотрят на идею куда холоднее. 87% компаний не рассматривают переход на новый режим даже в теории. Только в одной из ста организаций сокращенный график уже внедрен, еще 2% видят его как допустимый вариант.

Интересно, что в ковид-годы деловое сообщество проявляло к теме больше интереса. Сейчас же, на фоне кадрового голода, бизнес предпочитает удерживать людей привычным форматом. Для рынка 4-дневка пока скорее предмет для ток-шоу, чем для HR-политики.

Контекст

В опросе приняли участие 1600 экономически активных россиян старше 18 лет из 371 населённого пункта всех федеральных округов страны. В выборке представлены как мужчины, так и женщины, разные возрастные и доходные группы — от студентов до топ-менеджеров. Такой охват позволяет говорить о достаточно репрезентативной картине общественных настроений.

Параллельно были опрошены и работодатели: в исследовании участвовали представители 1000 компаний по всей России. Состав — от малого и среднего бизнеса до крупных корпораций. Именно их холодная реакция и формирует главный парадокс: общественный запрос на 4-дневку есть, но бизнес-среда воспринимает его скорее как риск, чем как тренд.