ФАС уточнила позицию по запрету рекламы в Telegram: любые размещения на ограниченных в РФ ресурсах нарушают закон
Под запрет попадают Instagram*, Facebook*, YouTube, Telegram и другие сервисы, работа которых ограничена в России
Федеральная антимонопольная служба предупредила о рисках размещения рекламы на отдельных интернет-площадках. В ведомстве пояснили, что реклама на сервисах, доступ к которым в России ограничен Роскомнадзором, может считаться нарушением законодательства. Для юридических лиц за такие размещения предусмотрены штрафы до 500 тыс. рублей.
Ограничения на работу сервисов устанавливают запрет на рекламу на них
В ФАС пояснили, что согласно пункту 10.7 статьи 5 закона «О рекламе» распространение рекламной информации на ряде интернет-ресурсов запрещено. К ним относятся площадки, доступ к которым был ограничен в установленном законом порядке.
Ограничительные меры могут вводиться на основании различных нормативных актов — в том числе законов о противодействии экстремизму и терроризму, защите информации, а также законодательства о связи.
Запрет касается в том числе рекламы в Instagram*, Facebook* и YouTube
По данным ведомства, Роскомнадзор уже применял подобные меры в отношении ряда популярных цифровых сервисов. В их числе — Instagram*, Facebook*, YouTube, а также отдельные VPN-сервисы и мессенджеры. В антимонопольной службе считают, что размещение рекламного контента на таких платформах может иметь признаки нарушения законодательства о рекламе.
ФАС подчеркнула, что ответственность в подобных случаях может распространяться на всех участников рекламного процесса. Под санкции могут попасть как компании-рекламодатели, так и те, кто размещает рекламные материалы.
Контекст
Ранее ведомство уже обращало внимание на возможные риски размещения рекламы в Telegram. По оценке ФАС, из-за мер по ограничению доступа, применённых Роскомнадзором, рекламные интеграции в мессенджере могут не соответствовать требованиям закона. В связи с этим регулятор рекомендовал рекламодателям, владельцам каналов и рекламным агентствам проверить опубликованные материалы на ресурсах с ограниченным доступом.
Тогда же, в разговоре с Russian Business, юристы отмечали, что реклама в Telegram может трактоваться как нарушение закона «О рекламе». В таком случае рекламодателям лучше отказаться от размещения на этом ресурсе.
«ФАС прямо указала, что в связи с принятием мер по ограничению доступа к Telegram она усматривает в размещении рекламных интеграций в мессенджере признаки нарушения рекламного законодательства. РКН согласился и назвал эти разъяснения “исчерпывающими”, то есть регуляторная связка “ограничен РКН, а значит, реклама нарушает закон” фактически уже сформирована. Де‑факто это запрет [рекламы]», — указал управляющий партнер ЮК «ЭНСО» Алексей Головченко.
Эксперты также подчёркивали, что ответственность может затронуть всю рекламную цепочку, в том числе рекламодателей, блогеров, владельцев каналов и рекламные агентства. Размер штрафов может достигать 500 тыс. рублей для компаний и до 20 тыс. рублей — для должностных лиц.
*Соцсети Instagram и Facebook запрещены в РФ, принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
