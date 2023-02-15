ИИ поможет искать новых сотрудников, «Локо банк» займется POS-кредитованием: главное 15 февраля

Карина Пардаева
C «Кинопоиска» исчезнут более 200 фильмов, российские ученые научили ИИ искать новых сотрудников, «ВКонтакте» пообещала авторам компенсировать налоговые выплаты и другие события 15 февраля.
ИИ поможет искать новых сотрудников, «Локо банк» займется POS-кредитованием: главное 15 февраляКарина Пардаева
Финансы
- «Локо банк» решил выйти на рынок POS-кредитования. Он заинтересован в расширении продуктовой линейки и привлечении клиентов за счет предложений с более низкими чеками, пишет «Ъ».
- «ВКонтакте» пообещала самозанятым на платформе компенсировать налоговые выплаты. Для этого им нужно зарегистрироваться на платформе в качестве самозанятых и размещать рекламу в группах с использованием рекламных инструментов соцсети.
Бизнес
- Российские магазины Mothercare переименовали в Motherbear. Новое название появилось на сайте, но некоторые товары отображаются еще под старым.
- Ряд российских издателей готовятся обходить запрет на выпуск международных бестселлеров в РФ с помощью саммари — пересказа без прямого цитирования, узнал «Коммерсантъ».
- Примерно 50% россиян после ухода зарубежны брендов перешли за год на местные марки. Основная часть из них таким образом решила поддержать отечественных производителей.
Технологии
- Сотрудники Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) заявили о создании модели искусственного интеллекта (ИИ), которая способна отбирать кандидатов для устройства на работу по современным профессиям, пишут IZ.
- С декабря 2022 года в российских доменных зонах мошенники зарегистрировали десятки доменов, ассоциированных с ChatGPT. Пользователи рискуют как платежными данными, так и конфиденциальной информацией.
Сервисы
- Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» с 28 февраля ограничит доступ к более 200 фильмам, сообщили «Известия». На фоне происходящего отраслевые эксперты ожидают отток аудитории с онлайн-платформ к пиратам.
Фото на обложке: Unsplash
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