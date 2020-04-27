Срок оплаты административных штрафов для малого и среднего бизнеса хотят увеличить втрое

Срок уплаты ранее начисленных административных штрафов для малых и средних предприятий планируется увеличить с 60 до 180 дней. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, его слова приводят «РИА Новости».

На совещании с вице-премьерами Мишустин попросил Минэкономразвития и другие профильные ведомства до 19.00 27 апреля внести в правительство сводный законопроект, который отражал бы это и другие положения.

«Мы должны рассмотреть его между майскими праздниками, чтобы внести в Государственную думу к моменту возобновления ее работы», – сказал Мишустин.

Он также сообщил, что в рамках мер по поддержке бизнеса будет облегчен процесс лицензирования, сферы, на которые распространяется принцип «лицензия автоматом», будут расширены. Премьер пояснил, что это «временное подключение объектов к системе теплоснабжения, выдача разрешений на такси, классификация гостиниц».

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