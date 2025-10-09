Финополис-2025: оплата ладонью — или через SIM-карту?

Второй день форума «Финополис» прошёл под знаком «железа»: МТС Банк показал прототип SIM-карты для оплаты Сбер сообщил о скором патенте на технологию «Вжух», а ВТБ предложил новый форму биометрии — ладонь. На уровне экосистем образовалось сразу несколько альянсов: от мультибанкинга ВТБ и «Альфа-Банка» до биоэквайринга ПСБ и НСПК.

МТС Банк представил оплату «из SIM» — даже на кнопочных телефонах

МТС Банк привёз прототип цифровой платёжной капсулы — SIM-карты с «вшитым» платёжным модулем. Чип симки физически разделён с платёжным элементом, и в её корпус интегрированы Bluetooth и NFC-антенны. Как сообщают в пресс-службе, платить можно «в одно касание» даже со смартфона без NFC — в том числе с кнопочного телефона без интернета.

Пилот запустят по картам «МТС Деньги». Владелец новой SIM сможет активировать две банковские карты, выбирать «дефолтную», оплачивать покупки и смотреть историю — всё в приложении банка. По словам команды МТС Финтех, это фактически отмена пластика и стикеров.

«Просто вставляете сим-карту и безопасно оплачиваете товары и услуги, приложив устройство к терминалу», — подытожил председатель правления МТС Банка Эдуард Иссопов.

Сбер патентует российскую технологию «Вжух»

Сбер объявил, что получает патент на собственную платёжную технологию «Вжух». Это софт на стороне терминала и устройства клиента, задействующий «железные» возможности смартфона — в том числе Bluetooth. В отличие от тестируемой «Волны» НСПК, «Вжух» уже работает на 1,5 млн терминалов банка, поддерживает не только «Мир», но и счета (включая пользователей с Visa/Mastercard в РФ).



Сбер смог перестроить архитектуру так, чтобы мобильное приложение клиента выступало «платёжным средством» по аналогии с картами и Apple Pay. По итогу сервисом уже пользуется 2,5 млн человек. Количество транзакций — больше 20,5 млн, а оборот — больше 15 млрд рублей.

ВТБ предложил оплачивать покупки ладонью

ВТБ вместе с Центром биометрических технологий показал терминал, принимающий оплату по рисунку сосудов ладони. Инфракрасный датчик считывает «венозную карту», находит привязанный платёжный инструмент — и не требует для оплаты ни смартфона, ни физической карты.



Банк продвигает ладонь как безопасную и удобную альтернативу «оплате лицом»: сканер можно поставить под любым углом — благодаря этому считывание происходит быстрее и проще. Биомодальность «ладонь» добавят в перечень ЕаБС, а для приёма платежей задействуют Коммерческую биометрическую систему ВТБ (КБС).

Как сообщают в пресс-службе, шаблоны вен сложно подделать даже нейросетью — за счёт разных коэффициентов ИК-поглощения тканей.

Т2 выпускает свою платёжную карту

Оператор Т2 запускает карту Т2 — первый платёжный продукт на базе BaaS-платформы Paygine (с ней компания сотрудничает с лета 2025 года). Сейчас идут фронт-работы и проработка клиентских сценариев: весь путь пользователя останется внутри мобильного приложения оператора, рядом с телеком-сервисами.

Первые клиенты получат продукт в 2026 году — тогда карта станет доступна всей абонентской базе. В Т2 подчёркивают, что объединение телеком-и финсервисов в одном приложении — их осознанный UX-курс.

Только и разговоров, что о человекоцентричности — и ИИ-агентах

На сессии «Предсказание желаний…» Кирилл Меньшов из Сбера «провёл водораздел» между клиентоцентричностью и человекоцентричностью: теперь в фокусе — не «покупатель», а человек и его контекст. Следующий этап — гибридные LLM и гиперперсонализация, где бесчисленные ИИ-агенты будут «заботиться» о пользователе, говорить на его языке и подбирать продукты «с первого раза».

Меньшов признал: для этого нужны детальные данные и перестройка инфраструктуры. В ближайшие годы компании перейдут от автоматизации к автономизации — начнут постепенно передавать нерешённые функции агентам.

Сделки и стратегические альянсы

«АльфаСтрахование» и Авито подписали соглашение о стратегическом партнерстве

Компании подписали стратегическое партнёрство: вместе развивают страховые решения для имущества и электроники, которые покупают, продают и арендуют на платформе. Цель — рост доверия и «бесшовность» пользовательского пути; дальше — расширение на недвижимость, товары, услуги и комплексные продуктово-страховые сценарии.

«Альфа-Банк» и ВТБ тестируют «Мультибанк»

Банки запускают пилот Мультибанка для корпоративных клиентов: в «ВТБ Бизнес-онлайн» можно будет видеть остатки и выписки по счетам в обоих банках, печатать и экспортировать отчёты. В основе решения — открытый банкинг и связка через Платформу API ВТБ (уже 3,5 тыс. готовых API, ещё ~10 тыс. в разработке).

В пилоте участвуют до 30 крупнейших компаний, полноценный запуск — до конца 2025 года.

Т2, ВТБ и Т1 объединились в антифрод-альянс

Оператор Т2, ВТБ и ИТ-холдинг Т1 подписали меморандум о совместной борьбе с мошенничеством. Техническая база — платформа «Криптоанклав» (конфиденциальные вычисления): обезличенные наборы данных банка и оператора объединяются и обрабатываются в зашифрованном виде без внешнего доступа.

План — строить ML-модели на объединённых массивах, быстрее ловить схемы, повышать точность скоринга и эффективность маркетинга. Партнёры рассчитывают на регуляторную поддержку — для сертификации и масштабирования технологии.

ПСБ и НСПК масштабируют биоэквайринг

ПСБ и НСПК договорились развивать биометрический эквайринг: банк внедрит «оплату лицом» в свой парк POS-терминалов. Биометрия также станет альтернативой проверке возрастных ограничений при покупках.

НСПК акцентирует: расширение межбанковского биоэквайринга зависит от подключения банков к платформе НСПК; присоединение ПСБ увеличит сеть приёма бесконтактной оплаты новым способом.

Контекст

Форум инновационных финансовых технологий «Финополис-2025» проходит с 8 по 10 октября на федеральной территории «Сириус» в Сочи. Это юбилейное, десятое мероприятие, которое традиционно объединяет представителей крупнейших банков, финтех-компаний, IT-разработчиков и регуляторов. Организатором форума выступает Банк России при участии ведущих игроков финансового и технологического рынка.

В этом году основное внимание уделено новым платёжным решениям, цифровой идентичности и биометрии, а также развитию искусственного интеллекта и отечественных технологических платформ. Среди ключевых тем — внедрение цифрового рубля, цифровых активов и сценариев открытого банкинга, которые формируют основу будущей финансовой экосистемы страны.