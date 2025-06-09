Фонд развития Абу-Даби опубликовал годовой отчет за 2024 год

Общий объем финансирования достигает $59 млрд, география охвата — 107 стран на разных континентах. Средства направлялись на проекты в сферах возобновляемой энергетики, инфраструктуры, образования и водной безопасности, так как это способствует устойчивому развитию и улучшению качества жизни.

Фонд активно поддерживает экономику ОАЭ, $1 млрд выделен на продвижение эмиратского экспорта в 40+ странах, еще $1,6 млрд — на поддержку 19 эмиратских компаний, реализующих проекты в 8 странах.

Фонд инвестирует в 17 компаний в различных секторах, помогая укреплять экономику партнёрских государств и создавать устойчивые рабочие места.

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