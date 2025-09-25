Рейтинг Forbes ТОП-100 прибыльных компаний РФ возглавил Сбер

Forbes опубликовал новый рейтинг самых прибыльных компаний России. В этом году финансовый сектор вырвался вперёд, а нефтегазовые гиганты уступили позиции. Примечательно, что рейтинг обновился на треть: 32 компании вылетели, но 26 новых игроков, включая Wildberries и «Вкусно — и точка», пришли на смену старым лидерам.

Десятка, возглавившая рейтинг

Нефтегаз и металлургия по-прежнему доминируют в ТОП-10, но в этом году лидерство перешло к банку. Сбер стал не только частью списка, но и первым финансовым институтом, который сумел сместить нефтяников с первых позиций.

Сбербанк — 1,58 трлн ₽ прибыли за 2024 год Роснефть — 1,34 трлн ₽ прибыли за 2024 год Газпром — 1,32 трлн ₽ прибыли за 2024 год ЛУКОЙЛ — 925 млрд ₽ прибыли за 2024 год НОВАТЭК — 646 млрд ₽ прибыли за 2024 год Сургутнефтегаз — 510 млрд ₽ прибыли за 2024 год Норникель — 470 млрд ₽ прибыли за 2024 год Татнефть — 420 млрд ₽ прибыли за 2024 год ВТБ — 405 млрд ₽ прибыли за 2024 год Металлоинвест — 352 млрд ₽ прибыли за 2024 год

Сбер занял пьедестал, обогнав «Роснефть»

Лидерство перешло к Сбербанку, который в 2024-м по сравнению с предыдущим годом увеличил чистую прибыль почти на 5% — до 1,58 трлн ₽. Рост мог быть выше, но его срезали расходы на резервы по кредитам и операционные издержки, подпитанные инфляцией и ростом зарплат.

Роснефть, лидер прошлого рейтинга, сдала позиции — прибыль сократилась на 12% — до 1,34 трлн ₽ — во многом из-за налоговых поправок. Газпром, ставший самой убыточной компанией по итогам 2023 года, вернулся с 1,32 трлн ₽ чистой прибыли, но на вершину не поднялся.

32 компании выбыли, 26 — появились впервые

Ротация оказалась впечатляющей: рейтинг обновился почти на треть. 32 компании вылетели — от энергетики до угольщиков, чья отрасль фактически «обнулилась». Зато пришли 26 новичков. Среди них — маркетплейс Wildberries (почти 98 млрд ₽ прибыли), Аэрофлот, показавший наконец плюс в 55 млрд ₽, и «Вкусно — и точка» с результатом 30,7 млрд ₽. Неожиданный гость — застройщик «Гранд Сити», сорвавший куш на продаже Moscow Towers РЖД.

Новые герои списка

Forbes зафиксировал рекордные показатели у госструктур: РНПК увеличила прибыль в 10 раз — до 59,2 млрд ₽, а Агентство по страхованию вкладов — до 58,7 млрд ₽. Сельхозхолдинг «Таврос» вышел в топ благодаря скупке птицефабрик. А «Хэдхантер» (hh.ru) после перерегистрации в России удвоил прибыль и начислил акционерам более 40 млрд ₽ дивидендов.

Нефтегаз и финсектор — лидеры, энергетика — в отстающих

Суммарная прибыль сотни участников рейтинга снизилась всего на полпроцента и составила 13,2 трлн ₽. Формально падение скромное, но его причины ощутимы: дорогие кредиты, высокая ключевая ставка и растущие расходы на обслуживание долга.

Финансовый сектор вырвался вперёд по числу игроков. В списке 22 компании против 19 годом ранее. Совокупная прибыль банков, страховщиков и прочих финструктур подросла на 14,5% — до 3,49 трлн ₽. И это при том, что ещё недавно весь рейтинг безоговорочно держался на нефтегазе.

Нефтегаз по-прежнему главный по объёму. 11 компаний отрасли дали в сумме 5,46 трлн ₽ прибыли, хотя тренд очевиден: сектор теряет влияние. Роснефть ушла в минус по динамике, а Газпром после убытков прошлого года вернулся в игру, но уже не на топовые позиции.

Транспорт стабильно на третьем месте. В списке 13 компаний с общей прибылью 809 млрд ₽. Здесь выделился Аэрофлот, который впервые за несколько лет показал внушительный плюс.

Аутсайдеры — уголь и энергетика. Угольная отрасль буквально «обнулилась»: год назад в рейтинге было четыре угольных игрока, в этом — ноль. Из энергетики выжил только «Интер РАО». «Русгидро» и «Россети» ушли в убытки и вылетели.

Контекст

Смена лидера показывает, что банки в кризисных условиях становятся бенефициарами системы, в то время как сырьевые гиганты теряют устойчивость. Forbes прогнозирует, что уже в следующем году финансовые компании могут обогнать нефтегаз по совокупной прибыли.