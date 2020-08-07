Ford выставил на повторные торги имущество своих закрытых заводов во Всеволожске и Набережных Челнах. Всего на аукцион выставлено 86 лотов, их цена снижена на 40%. Об этом сообщил Российский аукционный дом.

Ford распродает имущество закрытых заводов в России со значительной скидкой