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Ford распродает имущество закрытых заводов в России со значительной скидкой
Новости
Анна Оленькова
Ford выставил на повторные торги имущество своих закрытых заводов во Всеволожске и Набережных Челнах. Всего на аукцион выставлено 86 лотов, их цена снижена на 40%. Об этом сообщил Российский аукционный дом.
Ford распродает имущество закрытых заводов в России со значительной скидкойАнна Оленькова
Среди лотов: погрузчики, аппарат для дуговой сварки, электроштабелеры, подъемники, транспортировщик паллет. Оборудование будет продаваться отдельными лотами.
«Практически все оборудование продается со скидкой до 40%. Суммарная начальная стоимость всего оборудования — 26,9 млн рублей», — говорится в сообщении.
Торги пройдут 28 августа на электронной торговой площадке Lot-online.
Напомним, в начале августа ушел в отставку гендиректор и президент Ford Джим Хэккетт. Его сменит главный операционный директор компании Джим Фарли. Он вступит в должность с 1 октября.Фото: D K Grove / Shutterstock
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