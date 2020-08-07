Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Ford распродает имущество закрытых заводов в России со значительной скидкой

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Ford выставил на повторные торги имущество своих закрытых заводов во Всеволожске и Набережных Челнах. Всего на аукцион выставлено 86 лотов, их цена снижена на 40%. Об этом сообщил Российский аукционный дом.

Ford распродает имущество закрытых заводов в России со значительной скидкой

Среди лотов: погрузчики, аппарат для дуговой сварки, электроштабелеры, подъемники, транспортировщик паллет. Оборудование будет продаваться отдельными лотами. 

«Практически все оборудование продается со скидкой до 40%. Суммарная начальная стоимость всего оборудования — 26,9 млн рублей», — говорится в сообщении.

Торги пройдут 28 августа на электронной торговой площадке Lot-online.

Напомним, в начале августа ушел в отставку гендиректор и президент Ford Джим Хэккетт. Его сменит главный операционный директор компании Джим Фарли. Он вступит в должность с 1 октября.

Фото: D K Grove / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

07 августа 2020

Ipsen Biomed Challenge

08 августа 2020

Цифровые джунгли

09 августа 2020

IT хакатон

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма