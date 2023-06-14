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ФПК показала новый интерьер вагонов СВ в поездах дальнего следования

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Федеральная пассажирская компания (ФПК), «дочка» РЖД, показала новый интерьер вагона повышенной комфортности (СВ). Речь идет о дизайне в поездах дальнего следования.

ФПК показала новый интерьер вагонов СВ в поездах дальнего следования

Полки будут размещены друг над другом, таким образом компоновка мест будет вертикальной. Также ФПК добавит концепцию смежного купе: два соседних отсека объединят дверью, которую можно будет заблокировать.

«Пассажиры смогут блокировать дверь со стороны своего купе и изменять пространство: трансформировать полку в диван или кровать в зависимости от времени суток», — сказано в сообщении ФПК.

Купе оснастят увеличенными по ширине верхними полками, а также откидными сиденьями. В вагонах будут индивидуальные сейфы и столики со встроенной раковиной. Для того, чтобы попасть на верхнюю полку, можно воспользоваться лестницей. Также компания обновит цветовую палитру в оформлении вагонов.

Проект в цифровом варианте представили на Петербургском международном экономическом форуме.

Обновление планируется реализовать уже в текущем году. ФПК планирует запустить около 30 вагонов СВ с новым оформлением.

Фото в тексте: ФПК

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