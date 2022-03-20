Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Власти Франции заморозили €22 млрд активов Банка России

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что власти страны после введения санкций заблокировали активы Банка России на сумму €22 млрд. Франция также заморозила средства и недвижимость частных лиц, попавших под антироссийские санкции Евросоюза.

Власти Франции заморозили €22 млрд активов Банка России

«Мы заблокировали счета физических лиц на сумму €150 млн во французских учреждениях. Мы заморозили недвижимость на территории Франции на €539 млн, что соответствует примерно 30 особнякам или квартирам. Мы также заморозили две яхты стоимость в €150 млн», — передает слова политика радиостанция RTL.

Ле Мэр отметил, что поисками и заморозкой активов занимается специальная рабочая группа. При этом имущество попавших под санкции россиян именно блокируется, а не изымается. Оно по-прежнему принадлежит владельцам, но они не могут его использовать, продавать или монетизировать каким-либо способом.

28 февраля Евросоюз окончательно запретил операции, связанные с резервами и активами Банка России. Позднее министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что из-за санкций западных стран Россия не может использовать около половины ($300 млрд) своих золотовалютных резервов.

Фото: Popova Valeriya / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Главное для бизнеса 20 марта: новые санкции Австралии, решение ЦБ РФ и Болгария без «Газпрома»
  2. 2 Чем грозит заморозка зарубежных активов Центробанка для бизнеса
  3. 3 Финансовым компаниям разрешили не раскрывать своих бенефициаров
  4. 4 Олег в Clubhouse и биометрия в «Перекрестке»: финтех-дайджест
  5. 5 VK опровергла информацию о продаже рекламы правительству Великобритании
XWAY
Новый сервис автоматизации продаж — увеличь доход на маркетплейсах
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

20 марта 2022

Научная премия имени Ильи Сегаловича

20 марта 2022

IdeaGirlHack

22 марта 2022

Protek Pitch Day

Все ВОЗМОЖНОСТИ