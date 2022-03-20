Власти Франции заморозили €22 млрд активов Банка России

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что власти страны после введения санкций заблокировали активы Банка России на сумму €22 млрд. Франция также заморозила средства и недвижимость частных лиц, попавших под антироссийские санкции Евросоюза.

«Мы заблокировали счета физических лиц на сумму €150 млн во французских учреждениях. Мы заморозили недвижимость на территории Франции на €539 млн, что соответствует примерно 30 особнякам или квартирам. Мы также заморозили две яхты стоимость в €150 млн», — передает слова политика радиостанция RTL.

Ле Мэр отметил, что поисками и заморозкой активов занимается специальная рабочая группа. При этом имущество попавших под санкции россиян именно блокируется, а не изымается. Оно по-прежнему принадлежит владельцам, но они не могут его использовать, продавать или монетизировать каким-либо способом.

28 февраля Евросоюз окончательно запретил операции, связанные с резервами и активами Банка России. Позднее министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что из-за санкций западных стран Россия не может использовать около половины ($300 млрд) своих золотовалютных резервов.

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