Франшизы всё чаще становятся входом в бизнес для предпринимательниц: в каждой третьей сети 75% партнёров — женщины
Женщины-франчайзи глубже вовлечены в бизнес-процессы, а текучесть персонала в их проектах ниже
Женщины всё активнее становятся партнёрами-франчайзи, сообщают Синергия Франчайзинг и сервис Franshiza-info. В 2025 году доля женщин среди пользователей, интересующихся покупкой франшизы, выросла до 50,8% — против 42% в 2022 году. У трети компаний женщины составляют более 75% партнёров-франчайзи.
Детское образование, развитие, красота и здоровье — самые популярные сегменты
Наиболее высокая доля женщин среди потенциальных франчайзи наблюдается в сегментах детского образования и развития, красоты и здоровья, а также сервисных услуг. Эти направления традиционно считаются наиболее популярными среди начинающих предпринимательниц, сообщают аналитики каталога Franshiza-info.
Однако интерес женщин постепенно распространяется и на более сложные сегменты — в том числе технологические проекты, розничную торговлю и услуги для бизнеса.
Женщины лучше контролируют бизнес-процессы
Женщины-предприниматели чаще демонстрируют высокую вовлечённость в операционное управление — так считают 51% респондентов. Ещё 49% опрошенных отмечают более высокий уровень клиентского сервиса, а 43% — более низкую текучесть персонала в командах под руководством женщин.
По данным исследования, в в 63% случаев прибыль франчайзи-женщин сопоставима с доходами мужчин. При этом в 11% случаев предпринимательницы демонстрируют более высокую доходность. Наиболее заметная разница наблюдается в традиционно «мужских» сегментах — IT-проектах, B2B-сервисах и розничной торговле: здесь прибыль компаний под руководством женщин в среднем примерно на 15% выше.
Нехватка опыта и неуверенность в своих компетенциях — основные барьеры
Главной причиной интереса к франчайзингу для женщин остаётся самореализация — его назвали 63% участниц исследования. Ещё 45% рассматривают франшизу как возможность перейти из найма в собственный бизнес. Около 43% хотят создать семейное дело, а примерно 40% связывают покупку франшизы с желанием добиться финансовой независимости.
При этом основным барьером для старта бизнеса остаётся нехватка опыта. По оценке 68% франчайзеров, потенциальных предпринимательниц останавливает неуверенность в своих компетенциях. Среди других факторов — страх не справиться с управлением бизнесом (60%) и риск потерять вложенные средства (55%).
Чаще всего женщины берут деньги на бизнес из семьи
Структура инвестиций у мужчин и женщин заметно различается. Женщины чаще опираются на семейные источники финансирования: около 40–50% инвестиций формируется за счёт средств семьи или партнёра. Ещё 20–30% приходится на личные накопления, 10–15% — на кредиты и займы, и столько же — на средства от продажи активов.
У мужчин источники финансирования чаще связаны с уже действующим бизнесом. Около 30–40% инвестиций поступает из текущих проектов, которые предприниматели развивают параллельно. Личные и семейные накопления обеспечивают примерно 25–30% вложений, кредиты — 15–20%, а продажа активов — около 5–10%.
Женщины чаще выбирают проекты до 1,5–2 млн рублей
По наблюдениям экспертов, мужчины и женщины по-разному подходят к выбору франшизы. Мужчины чаще начинают переговоры с обсуждения финансовых показателей — сроков окупаемости, прибыли и масштабируемости бизнеса. Женщины, напротив, больше внимания уделяют операционной стороне проекта: сколько времени потребуется на управление, какую поддержку оказывает управляющая компания и как организована работа команды.
Предпринимательницы также чаще рассматривают проекты с более низким порогом входа — до 1,5–2 млн рублей. При выборе франшизы для них особенно важны обучение партнёров, поддержка со стороны управляющей компании и наличие пошаговых инструкций по запуску бизнеса.
В управляющих компаниях женщины работают в маркетинге и управлении персоналом
Женщины активно работают не только среди франчайзи, но и в управляющих компаниях франчайзинговых сетей. Чаще всего они занимают позиции в маркетинге, управлении персоналом и финансовых подразделениях.
При этом исследование выявило интересную закономерность: в сетях, где доля женщин в управленческих командах превышает 50%, будущие франчайзи чаще приходят в бизнес ради самореализации. В компаниях с преимущественно мужским руководством партнёры, напротив, чаще рассматривают франшизу как готовую модель для заработка.
- Налоговые вычеты в 2026 году: как вернуть до 650 000 рублей и не получить отказ — полный гайд Какие налоговые вычеты действуют в 2026 году, сколько денег можно вернуть и как правильно оформить возврат НДФЛ 12 марта 2026, 20:02
- Россияне быстрее закрывают ипотеку: в январе 2026 года объём досрочных выплат вырос на 11,9% и составил 93,3 млрд ₽ Меньше всего досрочных выплат — в Северо-Кавказском федеральном округе 12 марта 2026, 19:30
- Разблокировку банковских карт могут перенести на «Госуслуги»: инициативу уже обсуждают Минцифры и Банк России Пользователи смогут отслеживать статус обращения в режиме онлайн 12 марта 2026, 18:15
- Партнёрский материал Анна Выборнова, клуб «Движение»: «Через искренность получается хорошо устанавливать деловые связи» О партнёрствах на рынке недвижимости и искусстве делиться факапами