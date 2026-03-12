Франшизы всё чаще становятся входом в бизнес для предпринимательниц: в каждой третьей сети 75% партнёров — женщины

Женщины всё активнее становятся партнёрами-франчайзи, сообщают Синергия Франчайзинг и сервис Franshiza-info. В 2025 году доля женщин среди пользователей, интересующихся покупкой франшизы, выросла до 50,8% — против 42% в 2022 году. У трети компаний женщины составляют более 75% партнёров-франчайзи.

Детское образование, развитие, красота и здоровье — самые популярные сегменты

Наиболее высокая доля женщин среди потенциальных франчайзи наблюдается в сегментах детского образования и развития, красоты и здоровья, а также сервисных услуг. Эти направления традиционно считаются наиболее популярными среди начинающих предпринимательниц, сообщают аналитики каталога Franshiza-info.

Однако интерес женщин постепенно распространяется и на более сложные сегменты — в том числе технологические проекты, розничную торговлю и услуги для бизнеса.

Женщины лучше контролируют бизнес-процессы

Женщины-предприниматели чаще демонстрируют высокую вовлечённость в операционное управление — так считают 51% респондентов. Ещё 49% опрошенных отмечают более высокий уровень клиентского сервиса, а 43% — более низкую текучесть персонала в командах под руководством женщин.

По данным исследования, в в 63% случаев прибыль франчайзи-женщин сопоставима с доходами мужчин. При этом в 11% случаев предпринимательницы демонстрируют более высокую доходность. Наиболее заметная разница наблюдается в традиционно «мужских» сегментах — IT-проектах, B2B-сервисах и розничной торговле: здесь прибыль компаний под руководством женщин в среднем примерно на 15% выше.

Нехватка опыта и неуверенность в своих компетенциях — основные барьеры

Главной причиной интереса к франчайзингу для женщин остаётся самореализация — его назвали 63% участниц исследования. Ещё 45% рассматривают франшизу как возможность перейти из найма в собственный бизнес. Около 43% хотят создать семейное дело, а примерно 40% связывают покупку франшизы с желанием добиться финансовой независимости.

При этом основным барьером для старта бизнеса остаётся нехватка опыта. По оценке 68% франчайзеров, потенциальных предпринимательниц останавливает неуверенность в своих компетенциях. Среди других факторов — страх не справиться с управлением бизнесом (60%) и риск потерять вложенные средства (55%).

Чаще всего женщины берут деньги на бизнес из семьи

Структура инвестиций у мужчин и женщин заметно различается. Женщины чаще опираются на семейные источники финансирования: около 40–50% инвестиций формируется за счёт средств семьи или партнёра. Ещё 20–30% приходится на личные накопления, 10–15% — на кредиты и займы, и столько же — на средства от продажи активов.

У мужчин источники финансирования чаще связаны с уже действующим бизнесом. Около 30–40% инвестиций поступает из текущих проектов, которые предприниматели развивают параллельно. Личные и семейные накопления обеспечивают примерно 25–30% вложений, кредиты — 15–20%, а продажа активов — около 5–10%.

Женщины чаще выбирают проекты до 1,5–2 млн рублей

По наблюдениям экспертов, мужчины и женщины по-разному подходят к выбору франшизы. Мужчины чаще начинают переговоры с обсуждения финансовых показателей — сроков окупаемости, прибыли и масштабируемости бизнеса. Женщины, напротив, больше внимания уделяют операционной стороне проекта: сколько времени потребуется на управление, какую поддержку оказывает управляющая компания и как организована работа команды.

Предпринимательницы также чаще рассматривают проекты с более низким порогом входа — до 1,5–2 млн рублей. При выборе франшизы для них особенно важны обучение партнёров, поддержка со стороны управляющей компании и наличие пошаговых инструкций по запуску бизнеса.

В управляющих компаниях женщины работают в маркетинге и управлении персоналом

Женщины активно работают не только среди франчайзи, но и в управляющих компаниях франчайзинговых сетей. Чаще всего они занимают позиции в маркетинге, управлении персоналом и финансовых подразделениях.

При этом исследование выявило интересную закономерность: в сетях, где доля женщин в управленческих командах превышает 50%, будущие франчайзи чаще приходят в бизнес ради самореализации. В компаниях с преимущественно мужским руководством партнёры, напротив, чаще рассматривают франшизу как готовую модель для заработка.