Фуд-экосистема снова онлайн: «ВкусВилл» восстановил приложение и сайт после сбоя

Цифровая витрина «ВкусВилла» снова в строю: после технического сбоя сайт и приложение полностью заработали. Доставка пошла в прежнем ритме, клиентские интерфейсы работают стабильно. Компания подчёркивает: кибератаки не было, данные пользователей не пострадали.

Сбой был, кибератаки не было

Сбой в онлайн-инфраструктуре ВкусВилла произошёл утром: с 11:15 по московскому времени сервис Downdetector начал фиксировать жалобы пользователей. В течение часа поступило 146 обращений, связанных с недоступностью сайта, мобильного приложения и личного кабинета. Проблемы охватили Москву, Санкт-Петербург, Нижегородскую область и другие регионы.

На сайте и в приложении появился технический дисклеймер: «Могут быть проблемы с оформлением заказа. Мы скоро всё исправим». Компания официально подтвердила: речь идёт о локальном внутреннем сбое, не связанном с хакерскими атаками. По данным пресс-службы, изменений в конфигурации не было, утечек и подозрительных активностей тоже.

Цифровая доставка снова в боевом режиме

К вечеру 30 июля все цифровые каналы компании были восстановлены. На сайте и в приложении снова можно оформить заказ, выбрать доставку или самовывоз, оплатить онлайн. По словам представителей сети, система готова обрабатывать более 400 тысяч заказов в день, как и до сбоя.

«Устранение сбоя прошло поэтапно: какие-то функции заработали за час, какие-то — за два. Полностью восстановили сайт и приложение за 4 часа», — сообщили RB.ru в пресс-службе компании.

Команда подчёркивает, что оффлайн-магазины продолжали работать в обычном режиме, и сбой затронул исключительно онлайн-инфраструктуру. Сейчас платформа функционирует стабильно, логистика и IT-направление остаются под внутренним управлением.

Контекст: когда ритейл — это IT-система

«ВкусВилл» — не просто лавка со свежим кефиром. Это цифровая фуд-экосистема, которая за 13 лет превратилась из «Избёнки» в один из самых технологичных ритейлеров страны. На июль 2025 года у компании около 2000 магазинов и 230+ дарксторов в 157 городах России.

Основной трафик давно ушёл в онлайн: работает собственное мобильное приложение, доставка через vkusvill.ru, всё под брендом и контролем компании — без внешних подрядчиков и инвесторов. Именно поэтому любой цифровой сбой — это не баг, а удар по бизнес-ядру.

Что это показывает рынку

Инцидент показывает, насколько важно для цифрового ритейла иметь не только оффлайн-подстраховку, но и быструю систему восстановления. «ВкусВилл» справился быстро и без паники: уведомил пользователей, сохранил данные, поднял сервис за один день и вышел в онлайн с прежней скоростью.

Фото на обложке: Евгений Мессман / ТАСС