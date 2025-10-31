На подержанные автомобили быстрее всего накопить в Приморье

Авито Авто и Авито Работа провели исследование, чтобы выяснить, сколько средних зарплат жителям разных регионов России нужно, чтобы купить подержанную Lada Granta, Hyundai Creta или Toyota Camry. Разрыв между регионами достигает пятикратной разницы. Если в Московской области на покупку подержанной Lada Granta достаточно 6,4 средней зарплаты, то в Мурманской области на Toyota Camry придётся откладывать более 30 месяцев.

Быстрее всего накопить на Lada Granta в Подмосковье

Жителям Московской области достаточно 6,4 средней зарплаты, чтобы купить Lada Granta.

На втором месте — Марий Эл (6,5 месяца), за ней Сахалинская область (6,6), Коми (6,7) и Москва (6,8).

Средняя цена подержанной Granta в этих регионах варьируется от 460 000 до 675 000 руб., а зарплаты — от 71 200 до 101 300 руб.

Hyundai Creta — лидер доступности на Дальнем Востоке

Кроссовер Hyundai Creta быстрее всего можно приобрести в Приморском крае — при средней зарплате 118 300 руб. на покупку потребуется 14,8 месяца.

В Московской области и столице показатели близки — 17,8–17,9 месяца, а в ЯНАО и Ленинградской области — по 19 месяцев. Средняя стоимость кроссовера в этих регионах составляет около 1,8 млн руб.

На Toyota Camry придется копить дольше всего

Премиальный седан Toyota Camry остаётся самым «долгим» в накоплении вариантом. Жители Московской области смогут позволить себе автомобиль в среднем за 26,6 зарплат, москвичам понадобится 27, а жителям Санкт-Петербурга — 30,4. В Мурманской области срок увеличивается до 30,5 месяцев, а в Ленинградской области и ЯНАО — до 31,5 месяца.

Разница в уровне дохода по России сказывается на покупке автомобиля

По данным Авито Работы, среднее зарплатное предложение по России в третьем квартале 2025 года составило 82 100 руб. При таком уровне дохода покупка Lada Granta потребует 8,4 зарплаты, Hyundai Creta — 21,9, а Toyota Camry — 34,7. Разница между регионами объясняется различиями в уровне доходов и ценах на автомобили.

Контекст

Исследование показало, что, несмотря на рост цен на автомобили, популярность подержанных машин остаётся высокой. В сегменте массовых моделей Lada Granta сохраняет лидерство как самая доступная по соотношению цены и доходов. Сегмент кроссоверов возглавляет Hyundai Creta, а среди бизнес-класса Toyota Camry остаётся ориентиром для расчётов по рынку.

Фото: Valerii Apetroaiei / Getty Images