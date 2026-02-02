Новым гендиректором Disney может стать Джош Д’Амаро

Совет директоров The Walt Disney Company готовится к голосованию по кандидатуре нового генерального директора. По данным Bloomberg, основным претендентом на пост CEO стал глава направления тематических парков Джош Д’Амаро. Действующий глава компании Боб Айгер, как ожидается, останется в должности ещё на несколько месяцев для сопровождения перехода.

Голосование по новому CEO — со 2 по 8 февраля 2026-го

Как сообщает Bloomberg, совет директоров Disney близок к повышению Джоша Д’Амаро до должности генерального директора. Ожидается, что вопрос будет вынесен на голосование уже в ближайшие дни. Представитель Disney при этом отметил, что окончательное решение ещё не принято и компания объявит его после утверждения кандидатуры.

Сейчас Джош Д’Амаро занимает пост председателя подразделения Disney Experiences и отвечает за управление тематическими парками и курортными отелями компании в США, Европе и Азии. Этот бизнес традиционно считается одним из крупнейших источников выручки Disney.

Ранее издание Reuters уже сообщало, что Джош Д’Амаро воспринимается как руководитель с управленческим стилем и харизмой, схожими с Бобом Айгером, а его портфель включает наиболее устойчивое направление бизнеса компании.

Боб Айгер хочет уйти досрочно — хотя контракт длится до 31 декабря 2026-го

По данным The Wall Street Journal, Боб Айгер в частных разговорах за последние месяцы сообщал о намерении уйти от повседневной операционной нагрузки до окончания контракта 31 декабря 2026 года. Издание также писало, что совет директоров планирует собраться в штаб-квартире Disney в Калифорнии, чтобы проголосовать по кандидатуре преемника.

Источники WSJ сообщали, что Боб Айгер выражал недовольство рядом внутренних конфликтов, включая управленческие споры вокруг телеканала ABC и временное отстранение ведущего ночного шоу Джимми Киммела.

Новый СЕО не сразу получит все полномочия

По информации источников The Wall Street Journal, после объявления нового CEO Боб Айгер, вероятно, сохранит пост ещё на несколько месяцев, чтобы обеспечить плавную передачу полномочий. Также не исключено, что он продолжит работать с компанией в качестве члена совета директоров.

Среди возможных кандидатов на пост главы Disney ранее также назывались сопредседатели развлекательного подразделения Дана Уолден и Алан Бергман, а также глава ESPN Джимми Питаро.

Контекст

Тема смены гендиректора остаётся для Disney болезненной после нескольких переносов ухода Боба Айгера.

Боб Айгер дважды возглавлял Disney. В 2005 году он сменил Майкла Айснера на посту CEO, а в феврале 2020 года объявил о намерении уйти, передав полномочия Бобу Чапеку.

В 2021 году Боб Айгер формально завершил работу в компании, однако уже в ноябре 2022 года совет директоров вернул его, досрочно прекратив полномочия Боба Чапека. Решение приняли на фоне проблем бизнеса после пандемии, давления на финансовые показатели и недовольства совета директоров результатами управления.

В декабре 2025 года контракт Боба Айгера был продлён до 2026 года с задачей трансформации бизнеса и подготовки преемника.