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General Motors выпустит электромобиль для бизнес-пользователей

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Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

General Motors запланировала производство электромобилей для одного сегмента потребительского рынка. Транспортные средства будут предложены только бизнес-клиентам. Об этом передает Reuters.

General Motors выпустит электромобиль для бизнес-пользователей

Сообщается, что на данный момент потребительский спрос на модели с батарейным питанием невысокий. И General Motors нацелилась на потенциально прибыльный сегмент рынка, где может составить конкуренцию Tesla.

К 2023 году автопроизводитель представит как минимум 20 новых электрических транспортных средств с различными типами кузовов: седаны, грузовики и кроссоверы. Среди потенциальных клиентов названы Amazon и United Parcel Service.

Наличие готового электромобиля компания пока не подтвердила.

Фото: Jonathan Weiss / Shutterstock  

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