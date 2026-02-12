Герман Греф: Сбер сократил 20% сотрудников из-за ИИ

В 2025 году Сбер сократил около 20% сотрудников на фоне внедрения ИИ, пишут «Ведомости». По данным банка, оптимизация затронула центральный аппарат и проектные команды. Президент и председатель правления «Сбербанка» Герман Греф подчеркнул, что эти изменения связаны с цифровой трансформацией и повышением эффективности процессов.

Греф: внедрение ИИ стало «шоком» для сотрудников

Как признался президент и председатель правления «Сбербанка» Герман Греф, изменения внутри компании стали «шоком» для части сотрудников. По его словам, компании важно не упустить момент технологического перехода, поскольку отставание в ИИ-гонке может произойти незаметно и привести к потере конкурентных позиций.

При этом внедрение ИИ требует полной перестройки процессов. Сегодня искусственный интеллект уже способен радикально изменить большинство процессов, однако технология пока находится на ранней стадии развития. По мнению Грефа, говорить о полной замене человека ИИ, в том числе в системе государственного управления, преждевременно.

ИИ-система подсказала Сберу, какие команды сокращать

О планах по сокращению до 20% персонала центрального аппарата Сбер сообщал ещё в ноябре 2025 года на конференции AI Journey. Тогда Греф уточнял, что «неэффективные» проекты и команды выявляются с помощью мультиагентной системы на базе ИИ. Технология анализирует продукты и результаты проектных групп, формируя рекомендации по их закрытию или перераспределению ресурсов.

Финальные решения, как подчеркивали в банке, принимают руководители и экспертные комиссии. Речь идёт не только об увольнениях, но и о переводе сотрудников на другие направления. Оптимизация связана с закрытием части проектов и перераспределением инвестиций.

Сокращение штата в Сбере продолжается не первый год. Ранее Frank Media писало о снижении численности персонала более чем на 10 тыс. человек на фоне автоматизации и пересмотра приоритетов. В компании подчеркивали, что изменения носят структурный характер и связаны с переходом к новой технологической модели работы.

ОАЭ полностью автоматизировали государственные услуги с помощью ИИ

В качестве примера Герман Греф привёл Объединенные Арабские Эмираты, где с января государственные услуги оказываются в полностью автоматизированном режиме. По его словам, это «колоссальный прорыв», хотя система еще дорабатывается.

В России также обсуждается расширение применения ИИ в госуправлении. Как пишут «Ведомости», 10 февраля вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщил, что в 2025 году все министерства и ведомства реализовали собственные программы цифровой трансформации — всего было запущено 61 ИТ-проект.