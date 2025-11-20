До 2026 года Сбер сократит 20% «неэффективных» работников

До 1 января 2026 года Сбер планирует провести сокращение около 20% персонала центрального аппарата, заявил Герман Греф на конференции AI Journey. По его словам, увольнения связаны с закрытием части проектов и перераспределением ресурсов. «Неэффективных» работников будет выявлять ИИ.

ИИ лишь советует — но не принимает решений

Как сообщил президент и председатель правления «Сбербанка» Герман Греф, на сегодняшний день в компании применяется мультиагентная система, которая анализирует работу проектных команд, продукты и процессы. ИИ формирует список проектов, которые не демонстрируют значимых результатов, и предлагает их закрыть. После автоматического анализа данные проверяет экспертная команда, которая принимает окончательные решения по корректировке структуры.

Греф пояснил, что речь идёт о внутреннем аудите эффективности, во время которого анализируются как отдельные продукты, так и команды, участвующие в их разработке. Он также подчеркнул, что ИИ используется только как инструмент оценки процессов — финальные решения остаются за руководителями подразделений и экспертами.

Дело не в сотрудниках, дело — в управлении

В ответ на заявление Грефа Владимир Путин, также посетивший конференцию AI Journey, заметил: «неэффективных сотрудников не бывает» — вопрос лишь в качестве управления. По его словам, если работники демонстрируют низкие показатели, это может свидетельствовать о проблемах в менеджменте, а не о квалификации человека.

Греф согласился с этой оценкой, уточнив, что недостатки могут возникать из-за ошибки руководителя или неудачной организации процессов. Он заявил, что разделяет ответственность за случаи, когда сотрудник оказывается в зоне риска из-за управленческих решений, и подчеркнул важность корректной работы с командами при оптимизации.

Это не только увольнения — но и перераспределение ресурса

Позднее глава банка уточнил, что сокращения касаются именно центрального аппарата, а не всей группы. Он отметил, что основное внимание уделено проектным командам, занимающимся созданием новых продуктов и сервисов. Результаты ИИ-анализа позволили выявить направления, не демонстрирующие ожидаемого эффекта, что стало основанием для оптимизации.

По словам Грефа, оптимизация включает не только увольнения, но и перераспределение сотрудников на другие направления.

Сокращения начались уже давно

Как отмечает Frank Media, сокращение численности персонала Сбера продолжается уже несколько лет и затрагивает самые разные категории работников — от сотрудников филиальной сети до бэк-офиса и IT-команд. В отчётности за текущий год отмечалось снижение штата более чем на десять тысяч человек. Представители банка называли причиной внедрение ИИ-решений и повышение автоматизации внутренних процессов.

Ранее в IT-подразделениях, связанных с e-commerce проектами, также проходили масштабные изменения. Представители компании объясняли это перераспределением приоритетов развития и пересмотром фокуса проектов. Внутренние источники подчёркивали, что речь идёт не о механическом сокращении, а о структурных изменениях.

Контекст

Ранее Герман Греф неоднократно говорил о перспективах снижения роли рутинных функций в банке благодаря искусственному интеллекту. Ещё несколько лет назад он отмечал, что внедрение ИИ позволит оптимизировать средний управленческий уровень, высвобождая сотрудников для других задач. Тогда он сообщил, что большая часть менеджеров среднего звена прошла переобучение и продолжила работу в новых направлениях.

Фото: Андрей Любимов / РБК / ТАСС