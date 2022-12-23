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Грузинский банк Bank of Georgia объяснил принудительное закрытие счетов российских граждан

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Грузинский банк Bank of Georgia прокомментировал принудительное закрытие счетов российских граждан. В пятницу СМИ писали о жалобах россиян на массовую блокировку их счетов без внятных причин.

Грузинский банк Bank of Georgia объяснил принудительное закрытие счетов российских граждан

Сведения о закрытии счетов в Bank of Georgia «Коммерсанту» подтвердил официальный представитель банка. По его словам, банк закрыл счета некторой категории клиентов вне зависимости от их гражданства.

В пятницу издание Paper Kartuli и telegram-каналы про релокацию сообщили о массовом закрытии счетов россиян в грузинском банке. По разным данным, блокировке подверглись счета более 100 человек. Причины назывались разные, например, перевод или вывод средств со счета с использованием криптовалюты.

Представитель банка не назвал причину, по которой счета были закрыты, сославшись на регламенты внутренней политики банка и предписание местного регулятора о праве банков закрывать счета без разъяснения причин.

Фото на обложке: Cara-Foto / Shutterstock

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