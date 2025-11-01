Perplexity получит доступ к библиотеке Getty Images

Getty Images и Perplexity AI заключили многолетнее соглашение, по которому изображения Getty будут использоваться в ИИ-поиске Perplexity. Интеграция сервисов позволит пользователям получать качественные изображения напрямую из библиотеки Getty с корректным указанием источников и авторства. На фоне сделки акции компании резко выросли.

Партнёрство, которое меняет рынок

Соглашение предусматривает прямой доступ Perplexity к библиотеке Getty через API-интеграцию. Это позволит ИИ-системе использовать лицензированные изображения при формировании визуальных ответов на запросы пользователей. В интерфейсе Perplexity появятся кредиты и ссылки на оригинальные материалы. Getty же укрепит свой статус сервиса, продвигающего концепцию «безопасной генерации».



На фоне новости акции Getty выросли на 19%, а согласно некоторым источникам — рост и вовсе составил 58%.

Новая экономика лицензированного контента

Подобные соглашения формируют новую архитектуру рынка. Директор Стэнфордской программы Law, Science and Technology Марк Лемли отмечает, что сделки с правообладателями позволяют ИИ-компаниям минимизировать юридические риски, но одновременно ослабляют их позицию в спорах о добросовестном использовании.

«ИИ-компании в конечном итоге будут платить владельцам крупных коллекций — таким как Getty. Но модель лицензирования всё равно не будет работать для всего контента в Интернете — обучение зависит от слишком большого количества входных данных», — считает профессор Марк Лемли.

Тем не менее для Perplexity подобное сотрудничество — огромный плюс. С его помощью компания сможет укрепить доверие аудитории после прежних конфликтов вокруг авторских прав. Getty Images, в свою очередь, получает новый источник дохода и усиливает своё влияние как поставщик легального и безопасного контента для технологий искусственного интеллекта.

Контекст

Сотрудничество Perplexity и Getty Images стало частью более широкого тренда, в рамках которого ИИ-компании переходят от спорных практик сбора данных к модели платного лицензирования. Это особенно заметно после череды судебных процессов, которые затронули крупнейших игроков индустрии.

Getty ранее подала иск против Stability AI, обвинив компанию в незаконном копировании изображений для обучения генеративных моделей. Perplexity, в свою очередь, столкнулась с исками со стороны японских издательств Nikkei и Asahi Shimbun в связи с нарушением авторских прав.





Фото: Josué Sánchez / Unsplash