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Открыт прием заявок на участие в акселераторе Global Creative Industries Accelerator

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

«Сколково», лаборатория IPChain и G-Core labs S.A. запустили акселератор Global Creative Industries Accelerator. Подать заявку можно до 22 декабря 2021 года. 

Открыт прием заявок на участие в акселераторе Global Creative Industries Accelerator

RED — первая открытая база данных о самых выдающихся предпринимателях России.

Программа рассчитана на поиск инновационных технологических решений для медиаиндустрии, включая защиту прав, доставку и монетизацию аудиовизуального контента. Принять участие в ней могут команды от двух человек с проектами на уровне MVP, а также готовыми решениями и кейсами их внедрения или подтвержденными продажами.

Приоритетные направления: AI/ML для сферы аудиовизуального контента, производства контента и его потоковой передачи, строительства инфраструктуры и кибербезопасности.

Лучшие команды получат:

  • гранты от $2 тысяч до $40 тысяч на использование CDN, облачных сервисов, универсальной медиаплатформы, сервисов по защите от DDoS-атак;
  • возможность презентовать свой проект на международном форуме IPQuorum: Tech for Content 2022;
  • помощь при подготовке выхода на европейский рынок с предоставлением комплекса услуг по защите интеллектуальной собственности;
  • бесплатное участие в программе FAST TRACK — упрощенной процедуре получения резидентства «Сколково».

Подать заявку можно на сайте. Итоги отбора станут известны в январе 2022 года.

Фото на обложке: Rad K / Shutterstock

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