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General Motors отзовет более 68 тысяч электромобилей из-за возможного возгорания аккумуляторов

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

General Motors (GM) отзывает 68,7 тысяч электромобилей Chevrolet Bolt, после сообщений о нескольких случаях возгорания аккумуляторов. На данный момент зафиксировано пять подобных случаев с автомобилями, произведенными с 2017 по 2019 год. Об этом сообщает The Detroit News.

General Motors отзовет более 68 тысяч электромобилей из-за возможного возгорания аккумуляторов

Во всех пяти случаях аккумуляторы были либо полностью заряжены, либо совсем немного разряжены. Три из пяти инцидентов произошли в октябре текущего года. В результате возгораний пострадали два человека, отравившихся продуктами горения.

Также GM установил, что все элементы, используемые в неисправных аккумуляторах, были произведены на корейском заводе LG Chem. Электрокары 2020 года не включены в отзыв, поскольку их детали изготовлены с другим химическим составом. 

Концерн работает вместе с Национальным управлением по безопасности дорожного движения (NHTSA), чтобы выяснить причину воспламенения аккумуляторов. По данным регулятора, большая часть (50,9 тысяч) отзываемых электромобилей находится на территории США.

«Пакетные батареи транспортных средств потенциально могут задымиться и воспламениться, огонь может распространиться на остальную часть транспортного средства и вызвать пожар в помещении, если автомобиль припаркован в гараже или рядом с домом»,— говорится в заявлении NHTSA.

Фото: Angel DiBilio / Shutterstock

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