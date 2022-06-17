Google подала иск о банкротстве своей «дочки»

Российская «дочка» американской корпорации Google — ООО «Гугл» подала заявление в арбитражный суд Москвы о собственном банкротстве. Это следует из данных картотеки арбитражных дел. Арест банковского счета привел к невозможности исполнять денежные обязательства.
В мае компания заявила о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании себя банкротом.
В декабре 2021 года суд назначил Google оборотный штраф в размере 7,2 млрд рублей за неудаление информации. В мае текущего года приставы начали дело о принудительном взыскании денег.
Ранее активы российской «дочки» Google на 500 млн рублей арестовали по решению московского арбитражного суда. Исковое заявление об этом подавала телекомпания «НТВ».
Еще одно решение об аресте имущества на 500 млн рублей вынес Арбитражный суд Москвыпо иску ООО «ГПМ Развлекательное телевидение», которое входит в медиахолдинг «Газпром-медиа».
Фото на обложке: Thaspol Sangsee /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Осознанные риски в карьере: когда стоит на них идти?
- 2 Как платить «налог на Google» после ухода «большой четверки»
- 3 Google остановил показы рекламы в России, Facebook заблокирован: что это значит для рекламного рынка
- 4 Как правильно подготовиться к собеседованиям в компании-гиганты — часть 2
- 5 Что такое скликивание рекламного бюджета и как его победить?
ВОЗМОЖНОСТИ
19 июня 2022
20 июня 2022