Google подала иск о банкротстве своей «дочки»

Российская «дочка» американской корпорации Google — ООО «Гугл» подала заявление в арбитражный суд Москвы о собственном банкротстве. Это следует из данных картотеки арбитражных дел. Арест банковского счета привел к невозможности исполнять денежные обязательства.

В мае компания заявила о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании себя банкротом.

В декабре 2021 года суд назначил Google оборотный штраф в размере 7,2 млрд рублей за неудаление информации. В мае текущего года приставы начали дело о принудительном взыскании денег.

Ранее активы российской «дочки» Google на 500 млн рублей арестовали по решению московского арбитражного суда. Исковое заявление об этом подавала телекомпания «НТВ».

Еще одно решение об аресте имущества на 500 млн рублей вынес Арбитражный суд Москвыпо иску ООО «ГПМ Развлекательное телевидение», которое входит в медиахолдинг «Газпром-медиа».

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