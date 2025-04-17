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Рынок готовой еды обогнал ресторанную доставку

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Новости
Юлия Пажитных
Юлия Пажитных

Редактор новостного блока

Юлия Пажитных

Сегмент готовой еды в онлайн-продажах продуктов (e-grocery) растет быстрее, чем доставка из ресторанов, следует из опроса сервиса доставки «Купер», с которым ознакомился Русбейс.

Рынок готовой еды обогнал ресторанную доставку
  1. Новости

В январе-феврале 2025 года продажи готовой еды увеличились на 10-15%, тогда как ресторанная доставка прибавила лишь 5-7%. Каждый пятый заказ продуктов (18%) включает готовые блюда.

Ассортимент и предпочтения. Каждый четвертый продуктовый ритейлер предлагает готовую еду, которая приносит до 35% выручки для отдельных магазинов, говорится в исследовании. 86% заказов содержат напитки. В корзинах пользователей чаще всего встречаются салаты, супы, основные блюда и выпечка.

Аудитория и география. Основными потребителями готовой еды являются женщины (76%) в возрасте 25-45 лет. Однако растет спрос среди молодежи (18-24 года) и старшей аудитории (45-55 лет). Наибольший рост заказов наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах, но в регионах доля заказов с готовой едой также высока — 35-40%.

  • Исследование Центра цифровой экспертизы Роскачества и проекта «Леди Mail», проведенное в феврале, показало, что 25% россиян сталкиваются с задержками при заказе еды из ресторанов через сервисы доставки. Также клиенты сервисов пожаловались, что еда зачастую доставляется в остывшем или непрезентабельном виде.

Фото на обложке: Nomad Pixel / Shutterstock / FOTODOM

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