Рынок готовой еды обогнал ресторанную доставку
Сегмент готовой еды в онлайн-продажах продуктов (e-grocery) растет быстрее, чем доставка из ресторанов, следует из опроса сервиса доставки «Купер», с которым ознакомился Русбейс.
- Новости
В январе-феврале 2025 года продажи готовой еды увеличились на 10-15%, тогда как ресторанная доставка прибавила лишь 5-7%. Каждый пятый заказ продуктов (18%) включает готовые блюда.
Ассортимент и предпочтения. Каждый четвертый продуктовый ритейлер предлагает готовую еду, которая приносит до 35% выручки для отдельных магазинов, говорится в исследовании. 86% заказов содержат напитки. В корзинах пользователей чаще всего встречаются салаты, супы, основные блюда и выпечка.
Аудитория и география. Основными потребителями готовой еды являются женщины (76%) в возрасте 25-45 лет. Однако растет спрос среди молодежи (18-24 года) и старшей аудитории (45-55 лет). Наибольший рост заказов наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах, но в регионах доля заказов с готовой едой также высока — 35-40%.
- Исследование Центра цифровой экспертизы Роскачества и проекта «Леди Mail», проведенное в феврале, показало, что 25% россиян сталкиваются с задержками при заказе еды из ресторанов через сервисы доставки. Также клиенты сервисов пожаловались, что еда зачастую доставляется в остывшем или непрезентабельном виде.
Фото на обложке: Nomad Pixel / Shutterstock / FOTODOM
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Материалы по теме
- Пройти курс «Просто о сложном: первые шаги в бизнесe»
- 1 27% россиян видят угрозу в развитии искусственного интеллекта Показал опрос, проведенный «Выберу.ру» 16 апреля 17:43
- 2 Больше всех будут рады возвращению иностранных компаний предприниматели моложе 34 лет В этой возрастной категории тренд считают положительным 49% бизнесменов 16 апреля 11:48
- 3 Основная доля геймеров приходится на женщин в возрасте 35-44 лет Причем 40% геймеров играет в рабочее время 14 апреля 18:59
- 4 43% российских компаний разрешают сотрудникам работать из дома Пользуются возможностью в среднем 10% работников 14 апреля 10:01