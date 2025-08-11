Когда выйдет GPT-5 без багов — и вернут ли GPT-4o?

В четверг OpenAI представила новую ИИ-модель GPT-5, однако реакция пользователей оказалась не такой восторженной, как ожидалось. В первый же день выяснилось, что новая модель отвечает хуже прежней GPT-4o. CEO OpenAI Сэм Альтман пообещал исправить баг, а возможно, и вернуть в «чат» старые модели.

Ключевая функция сломалась в день релиза

Главная фишка GPT-5 — встроенный маршрутизатор в реальном времени. Он должен сам решать, какую версию модели использовать: быструю для простых запросов или «размышляющую» — для сложных задач. Но уже в первый день после запуска, по словам Альтмана, автопереключатель оказался недоступен большую часть времени.

«С сегодняшнего дня GPT-5 будет умнее. Вчера у нас был сбой, во время которого автопереключатель был недоступен большую часть дня. В результате GPT-5 показалась им гораздо глупее», — признал CEO компании Сэм Альтман.

В компании также решили перенастроить «границу принятия решений», чтобы алгоритм чаще выбирал оптимальную модель, а пользователи реже сталкивались с непредсказуемыми и неразумными ответами.

Шанс для GPT-4o

Однако пользователи не ограничилось жалобами на качество работы GPT-5. Один из самых массовых запросов — вернуть GPT-4o для подписчиков Plus. Пользователи утверждают, что в ряде сценариев она работает быстрее и точнее. Альтман ответил, что команда готова изучить такой вариант.

«Мы рассматриваем возможность позволить пользователям Plus продолжать использовать 4o. Сейчас мы пытаемся собрать больше данных о компромиссах», — подчеркнул Альтман.

Чтобы смягчить критику, он пообещал удвоить лимиты на использование GPT-5 для подписчиков Plus, когда модель будет полностью интегрирована в нейросеть.

Ошибки в презентации — ещё один мем

Запуск GPT-5 стал вирусным не только из-за технических сбоев, но и из-за ошибок в презентации. На одном из слайдов была показана диаграмма, в которой столбцы шкалы были построены по неочевидному принципу: бенчмарк выглядел хуже реального результата, а планка была завышена без ясного обоснования. В соцсетях это быстро получило название «преступление с графиком».



Альтман назвал инцидент «гигантским провалом» и уточнил, что в официальном блоге графики приведены корректно. Однако мем успел разойтись: пользователи шутили, что диаграмму для презентации строил сам GPT, а рецензент Саймон Уиллисон отметил, что подобное преобразование данных — «хороший пример провала GPT-5».

Контекст

Запуск GPT-5 показал, что даже для лидеров рынка премьера флагманского продукта — это не только про технологию, но и про восприятие. Теперь OpenAI придётся решать две задачи одновременно: исправлять продукт и восстанавливать репутацию.

Давление усиливают конкуренты — Google готовит Gemini 3, а китайские игроки наращивают темпы. Чтобы GPT-5 стала не просто базовым обновлением, а новым стандартом ИИ-моделей, компании придётся ускориться и придумать, какие преимущества она может предложить массовому пользователю.

Фото: Cheng Xin / Contributor / Getty Images