«Каша из топора»: рэпер Хаски продал NFT-видео на аукционе

Российский рэпер Дмитрий Кузнецов, выступающий под творческим псевдонимом Хаски, продал на аукционе NFT-видео «Каша из топора» за $3 тысячи. Покупателем стала группа Pussy Riot, расплатившаяся за ролик криптовалютой Ethereum.

Аукцион проходил на платформе Foundation. Группа Pussy Riot была единственным участником, повысившим ставку: она достигла 1.3 эфира ($3020).

В ролике, снятом в винтажном стиле, Хаски в гусарской форме пытается приготовить кашу из топора в сопровождении девушки-кухарки. Судя по видео, эксперимент успехом не увенчался:

«Каша из топора - как много для русского уха в этом словосочетании… Все мы знаем десятки рецептов этого исконно великорусского блюда. В России, где в каждой семье кашу из топора готовят по-своему, давно назрела необходимость в стандартизации рецептуры этого уникального лакомства. И вот, я/мы сделали это (кто же еще)», — прокомментировал ролик сам Хаски в Instagram.

В настоящее время рынок NFT, по оценкам аналитиков, переживает настоящий бум: только за 1 квартал 2021 года он вырос в 20 раз, сумма сделок составила $2 млрд. Расценки на NFT-лоты продолжают расти: не так давно за $1,76 млн с молотка ушёл один пиксель серого цвета.

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Фото: YouTube.