HeadHunter запустил опцию для подтверждения уровня владения английским языком

HeadHunter открыл соискателям возможность подтвердить свое владение английским языком на уровнях от А1 до С2, говорится в сообщении компании. Для этого нужно пройти тест, который составили эксперты Alibra School — партнеры hh.ru.

Опция бесплатная и доступна соискателям любой профессии в мобильных приложениях hh.ru как при создании нового резюме, так и при редактировании текущего или архивного. Время прохождения теста ограничено 10 минутами, а число попыток — одной за месяц.

После успешного прохождения теста в резюме соискателя появится галочка и сообщение о подтверждении уровня владения английским языком, выделенное зеленым цветом. Работодатели увидят это при просмотре резюме. Подтверждение владения английским языком действительно в течение одного года.

HeadHunter обещает, что если соискатель не сможет пройти тест, то это никак не отразится на форматировании его резюме и его позициях в поисковой выдаче ресурса.

Сервис поиска вакансий работает над валидацией навыков соискателей, чтобы работодатель получал проверенного по навыкам работника, а соискатель имел возможность после тестирования поучиться. Требование к знанию английского языка является одним из самых распространенных у работодателей, в 2022 году оно встречалось в 365 тыс. вакансий.

В конце 2022 года на hh.ru также стала доступна опция подтверждения навыков владения Excel. За три месяца почти 12 тыс. соискателей подтвердили свои навыки Excel.

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