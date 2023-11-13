ICL открыла в «Иннополисе» завод по производству материнских плат для электроники

В «Иннополисе» открылся завод по производству материнских плат для электроники. Мощность предприятия составляет 300 тыс. устройств в год. Строительство завода началось в 2022 году, инвестиции в проект оценивались в 2 млрд рублей.
Группа компания ICL открыла в «Иннополисе» республики Татарстан завод по производству материнских плат. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Мощность завода площадь 8 тыс. кв. м. составляет 300 тыс. материнских плат в год с планируемым увеличением до 1 млн устройств.
Выпуск отечественных материнских плат позволит выпускать более 200 видов вычислительной техники – компьютеров, планшетов, серверов и других, отметили в ICL.
Строительство завода началось в 2022 году. Инвестиции в проект оцениваются в 2 млрд рублей, 663 млн рублей из которых выделил Фонд развития промышленности.
Фото: ICL
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