В «Иннополисе» открылся завод по производству материнских плат для электроники. Мощность предприятия составляет 300 тыс. устройств в год. Строительство завода началось в 2022 году, инвестиции в проект оценивались в 2 млрд рублей.

ICL открыла в «Иннополисе» завод по производству материнских плат для электроники