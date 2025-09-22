Nissan запустит в Японии ИИ-автопилот и роботакси в 2027-м

Nissan под руководством нового CEO Ивана Эспиносы готовит запуск системы ИИ-автопилота к 2027 году. Технология создаётся совместно с британским стартапом Wayve Technologies. Как сообщает Bloomberg, первые прототипы электромобиля Nissan Ariya с этой системой уже протестированы на улицах Токио.

Автопилот Nissan учится видеть дорогу глазами человека

В основе системы ИИ-автопилота ProPilot лежит программное обеспечение Wayve AI Driver и технология Nissan Ground Truth Perception с использованием нового лидар-сенсора. Машины оснащены 11 камерами и пятью радарами. Лидар фиксирует объекты на больших расстояниях и в ночное время, что повышает уровень безопасности.

Программное обеспечение Wayve AI Driver построено на принципах embodied AI — вместо поиска отдельных объектов система анализирует всю дорожную сцену. Такая система предугадывает развитие ситуации на дороге и оценивает последствия собственных манёвров. Представители Wayve утверждают, что подход основан на принципах человеческого восприятия и когнитивных процессов.

В Nissan уверены: их ProPilot умнее Tesla FSD

В Nissan заявили, что новая версия ProPilot будет сопоставима с системой полностью автономного вождения Tesla, но при этом «умнее». ProPilot нового поколения сохранит второй уровень автономности по международной классификации SAE. Это означает, что система может помогать рулить и тормозить, но водитель обязан следить за дорогой и быть готовым в любой момент взять управление на себя.

Система ProPilot эволюционировала с 2016 года: она прошла путь от удержания в полосе до движения без рук на магистралях. Новая версия впервые рассчитана на сложные городские условия. По словам технического директора Nissan Эйити Акаши, система будет вести себя как опытный водитель, обеспечивая безопасность всем участникам дорожного движения.

Электрокар Nissan Leaf станет основой для роботакси

Nissan намерена запустить коммерческий сервис роботакси в районе Минато Мирай недалеко от штаб-квартиры в Йокогаме. Базой для таких машин станет электрокар Nissan Leaf, который оснастят системой автономности уровня 4 по классификации SAE. Это означает, что автомобиль сможет ездить без водителя, но только в пределах заранее определённой зоны.

Контекст

Рынок беспилотного вождения остаётся одним из самых конкурентных в мире. В США Tesla теряет свою долю, в Китае этот рынок поддерживают государственные инвестиции, а в Японии сохраняются жёсткие регуляторные барьеры. В Nissan же делают ставку на то, что союз с Wayve и инвестиции в ProPilot нового поколения помогут компании доказать, что японские автопроизводители готовы конкурировать в эпоху беспилотных технологий.

Фото: Anna Barclay / Contributor / Getty Images